SIDROLÂNDIA| Vanda Camilo toma posse da Prefeitura na sexta com meta de gestão para 10 anos

Solenidade na Câmara Municipal também será marcada por mudança no Legislativo do município

Prefeita eleita, Vanda Camilo (PP), deixa a presidência da Câmara Municipal e assume oficialmente o Executivo na próxima sexta-feira (02) ©REDES SOCIAIS

Nesta sexta-feira (02) a prefeita eleita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP) e a vice-prefeita Rosi Fiuza (MDB) tomam posse do Poder Executivo às 09h. A diplomação será na Câmara Municipal e acontece após a conquista das eleições suplementares no município no último dia 13, quando a chapa venceu nas urnas com 10.768 votos.





A solenidade será marcada por um ato apenas, em que Vanda renuncia ao cargo de vereadora, onde estava como presidente da Câmara Municipal. A função lhe deu o direito de ter assumido de forma interina a administração da cidade desde o começo deste ano.





Na oportunidade, no lugar dela, também será diplomado o suplente, vereador Otacir Pereira Figueiredo (PP), o Gringo. Em seguida será feita a eleição da vaga de presidente da Mesa Diretora do Legislativo. A expectativa é que até amanhã (30) seja apresentado um nome em consenso com os vereadores.





Segundo Vanda a gestão deve ter poucas mudanças com sua posse oficial como prefeita. “Os secretários continuam os mesmos. Se houver mudanças só na semana que vem e mínimas”, afirma.





A prefeita acredita que o município terá um novo capítulo a partir de agora. “Como interina travava a administração em diversos segmentos. Agora vou começar a reestruturar o governo. Sentar com os secretários, trabalhar em uma gestão não só no amanhã, mas nos próximos dez anos.”





Por Gabriela Couto