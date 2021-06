Sexta-feira com predomínio de sol e baixa umidade do ar em MS

Nesta sexta-feira (04) o sol brilha forte entre poucas nuvens em praticamente todas as áreas de Mato Grosso do Sul.





No período da tarde as temperaturas aumentam ainda mais e a qualidade do ar fica bastante baixa. Não há expectativa de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar podem atingir níveis críticos nesta sexta-feira, ficando abaixo dos 20% em algumas localidades da região pantaneira.





Madrugada com temperatura mínima de 16°C no norte do Estado, e máxima de 38°C para a região do Pantanal.





Em Campo Grande, o tempo segue aberto com poucas nuvens, e as temperaturas variam entre 19°C a 32°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)