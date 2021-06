Senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propõe audiência pública sobre a BR do Mar

Parlamentar sul-mato-grossense é relator da matéria no Senado Federal e quer ampliar debate antes da votação

senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad apresentou ao Plenário do Senado, nesta terça-feira (15), requerimento para Sessão de Debates Temáticos sobre o projeto de lei que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem. Navegação de cabotagem é o transporte aquaviário feito entre portos do mesmo país. O Projeto de Lei (PL) 4.199/2020 cria a chamada BR do Mar, em alusão a uma rodovia marítima.





Enquanto relator do projeto, senador Nelsinho Trad busca entendimento sobre a matéria e, nesse sentido, ouve, com o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas e equipe, todos os autores de emendas já apresentadas. Na última semana, o senador, o ministro e técnicos se reuniram com o senador Jean Paul Prates, líder da minoria no Senado.





A principal mudança que a BR do Mar propõe é facilitar a expansão das operações de cabotagem e a entrada de novos interessados nesse mercado.





Aumenta ainda a possibilidade das Empresas Brasileiras de Navegação (EBN) afretarem embarcações sem a obrigatoriedade de possuírem embarcações próprias, como exigido pela legislação vigente.





Esta mudança, no entanto, vem acompanhada de incentivos para que as EBNs mantenham e aumentem a frota própria, o que contribui para um importante aspecto da navegação de cabotagem, que é a disponibilidade do serviço.





"Mas a solução não é elementar e os diversos temas envolvidos merecem esclarecimento e debate. Diante da necessidade de aprofundarmos a discussão sobre o tema, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação do presente requerimento para realizar a sessão de debates", defende o senador Nelsinho Trad.





Segundo o relator, essa audiência vai ser muito importante, porque será complementar às reuniões já ocorridas sobre o tema. “Será feita após a exaustiva peregrinação que nós estamos fazendo juntamente com o ministro o Ministro Tarcísio, da Infraestrutura, que não tem negado esforços no sentido de procurar achar um caminho em comum, que venha a atender o Senado e que possa também manter a vértebra original da intenção do projeto, que é diminuir o custo do Brasil".





Se aprovado o pedido do relator, o Senado deve ouvir representantes do governo federal de de outras entidades, como mostra a lista apresentada hoje:





1 - Representante do Ministério da Infraestrutura;





2 - Representante da Marinha do Brasil;





3 - Representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica;





4 - Representante da Confederação Nacional dos Transportes;





5 - Representante da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga;





6 - Representante do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás;





7 - Representante do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore;





8 - Representante da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem;





9 - Representante da Federação Nacional dos Operadores Portuários.





ASSECOM