Senador Nelsinho Trad pede prioridade na vacina contra covid para trabalhadores em supermercados e líderes religiosos

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) solicitou hoje, na sessão do Plenário do Senado Federal, a inclusão de pastores, párocos, bispos, sacerdotes e líderes de outros cultos religiosos no grupo de pessoas com prioridade para a vacinação contra a covid-19. O parlamentar sul-mato-grossense apresentou indicação para colocar também trabalhadores de hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias, como prioritários no Plano Nacional de Imunização. “Eu peço, senhor presidente (senador Rodrigo Pacheco) que encaminhe essas duas indicações ao Ministério da Saúde”, disse o senador Nelsinho Trad.





Segundo o senador, "de todas as atividades que foram suspensas ou mesmo postergadas, quase sempre os supermercados não estiveram nesse roll. Nesse contexto, esses trabalhadores sempre estiveram na linha de frente. Após uma análise com a Associação Nacional de Supermercados, nós vimos o grande acometimento dessas pessoas perante a covid-19.”, destacou o senador.





Recentemente, o senador Nelsinho Trad se reuniu em Campo Grande com lideranças religiosas evangélicas do Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul. Os líderes estavam preocupados com os pastores que não resistiram às consequências da covid. Na ocasião, o pastor Silvio Sandim, secretário do Conselho Estadual de Pastores, explicou que, assim como profissionais da saúde, eles se expõem para atender os fiéis. “Somos os médicos da alma e precisamos de vacina para ajudar a nossa comunidade”, comentou.





ASSECOM