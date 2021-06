Senador Nelsinho Trad integra comitiva presidencial e participa de inauguração de radar em Ponta Porã

O ato do parlamentar sul-mato-grossense, como coordenador da bancada federal de MS, representa gratidão ao Governo Federal pelo envio de mais de 150 mil doses extras da Janssen a 13 cidades da fronteira

Em menos de dois meses, pela segunda vez, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) integrou a comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em visita a Mato Grosso do Sul. Nesta manhã, por volta das 11h30, o parlamentar sul-mato-grossense acompanhou, em Ponta Porã, a inauguração de radar da Força Aérea Brasileira (FAB) para o monitoramento do tráfego na região de fronteira. “Aceitei, como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o convite presidencial em agradecimento ao Governo Federal pelo olhar dedicado à fronteira. Solicitamos e conquistamos as mais de 150 mil doses extras da Janssen para as 13 cidades fronteiriças”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Essa é a terceira estação de radar da FAB no Estado, a primeira foi inaugurada em Corumbá e a segunda em Porto Murtinho, ambas em 2020. Com essa instalação, os militares terão um programa de modernização e ampliação da rede de radares pela segurança pública. Os três sistemas de vigilância, segundo o Governo Federal, receberam investimentos federais da ordem de R$ 127 milhões e vão garantir melhor monitoramento do tráfego aéreo.





Comitiva presidencial





Na comitiva presidencial, também vieram os ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres e Walter Braga Netto, da Defesa; a ministra da Agricultura Tereza Cristina, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior; o diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tenente João Tadeu Fiorentini; Luciano Macaferri Rodrigues, diretor-geral da Thales no Brasil e Luiz Henriques, presidente da Omnisys, empresa responsável pelo projeto.





Na van, do aeroporto ao evento, o senador Nelsinho Trad veio acompanhando do ministro da Defesa, da ministra Tereza Cristina, do Ministro da SG, do GSI, do comandante da Aeronáutica, de tenentes da aeronáutica e do presidente da Comunidade das Nações no Brasil Bispo JB Carvalho.





Depois da inauguração, o grupo seguiu para o almoço no Sindicato Rural de Ponta Porã e, em seguida, retornou para o Distrito Federal. “Aproveitei a ocasião para apresentar os projetos de Mato Grosso do Sul voltados à fronteira aos ministros e à presidência”, comentou o senador Nelsinho Trad.​









