Senador Nelsinho Trad, em nome da bancada federal, pede 350 mil doses da vacina da Janssen para MS

O senador Nelsinho Trad, como coordenador da bancada federal, manifestou a vontade dos oito deputados federais e dos três senadores ao Ministério da Saúde para que enviasse doses da Janssen para Mato Grosso do Sul. O estado lidera o ranking de vacinação no país. “Mato Grosso do Sul, se não é o primeiro, está sempre entre o segundo ou o terceiro lugar entre os estados que mais vacinaram a sua população. Há um trabalho harmônico, ágil e eficiente, liderado pelo Secretário de Saúde, Geraldo Resende, e nós estamos buscando o apoio político no sentido de fazer com que o nosso estado possa ser um case a ser estudado de vacinação em massa, porque o número dessas doses preenche, se ajusta perfeitamente às necessidades pelas quais o nosso Estado está passando”, discursou o senador Nelsinho Trad.





O parlamentar explicou aos senadores que, na próxima semana, o Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina Janssen, que tem um prazo de validade a ser respeitado até o dia 27 de junho. “Para tanto, existe e há a necessidade de uma logística eficiente, de uma logística comprovadamente harmônica, ágil, que possa dar vazão a todas essas vacinas”, disse o senador Nelsinho Trad.





De acordo com informações repassadas ao senador, o Ministério da Saúde disponibilizará vacinas da Janssen para todas as capitais do país. Então, a sugestão seria que Campo Grande recebesse 350 mil para vacinar toda população. A previsão inicial seria de apenas 10% (38 mil doses). “Esse ato do Ministério da Saúde garantiria que a população de Campo Grande estaria imunizada antes do término do primeiro semestre de 2021”.





O senador destacou ainda que “há um pico evidente da doença l, com altas taxas de ocupação de UTI, de leitos de UTI, de óbitos e um número de população que pode muito bem receber essas doses para poder, a partir daí, ser palco até de um estudo das autoridades competentes no sentido da retomada do desenvolvimento de eventos, de shows, de situações que a gente está vendo ser diminuídas e até mesmo reduzidas e inacabadas em nosso país”.





E complementou: “De tal sorte, eu espero o apoio do Ministério da Saúde. A Bancada Federal está unida nesse sentido para a gente poder fazer de Mato Grosso do Sul e da capital Campo Grande um case no sentido de receber essas doses da Janssen.”





Se o Ministério da Saúde atender ao pedido da bancada federal de MS, o senador prevê a retomada do desenvolvimento em setores como o de turismo e o de eventos, entre os mais afetados pela pandemia e na retomada de aulas presenciais. “Seremos o exemplo de pesquisa para o país, assim como funcionou em cidades da Europa”, disse.​





