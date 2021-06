Senador Nelsinho Trad conquista R$ 6,7 milhões para seis municípios de MS

Campo Grande, Brasilândia, Ivinhema, Juti, Sidrolândia e Japorã foram contemplados com recursos federais

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação, nesta terça-feira, de R$ 6,7 milhões de recursos federais para seis municípios de Mato Grosso do Sul. Desses valores, R$ 6,4 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) foram para Campo Grande, Brasilândia, Ivinhema, Juti e Sidrolândia e outros R$ 248 mil da Funasa (Fundação Nacional da Saúde) para Japorã.





No início da noite de ontem, em reunião com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o senador Nelsinho Trad interveio em nome da bancada federal de Mato Grosso do Sul e garantiu que Campo Grande fosse contemplada com a liberação de R$ 4,25 milhões do MDR para obras da malha viária nas regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. “Esse valor é de emenda da bancada federal empenhada em 2019”, comentou o senador.





Os demais pagamentos do MDR, na ordem de R$ 2,2 milhões, são de emendas individuais de parlamentares apresentadas em 2017 e 2018 que o senador Nelsinho Trad também se empenhou e garantiu os pagamentos. Em Brasilândia, o município recebeu R$ 191 mil, o último pagamento do projeto para recapeamento asfáltico das ruas do Bairro Novo Porto João André. Nos últimos dois anos e seis meses, Brasilândia teve R$ 1,2 milhão de recursos, sendo R$ 26 mil da Cidadania, R$ 800 mil do MDR e R$ 200 mil do Ministério da Saúda para combate à covid.





Já Ivinhema, teve a liberação nesta semana de dois pagamentos que juntos somam R$ 858.543,00 para obras também de asfalto e R$ 300 mil no ano passado do Ministério da Saúde no combate à covid.





O município de Juti também garantiu cerca de R$ 500 mil para pavimentação de principais ruas da cidade. Nesse munícipio, o senador Nelsinho Trad já assegurou o pagamento de mais de R$ 3 milhões, R$ 1 milhão da Funasa para obras sanitárias, R$ 975 mil da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste) e R$ 968 mil do MDR para obras de infraestrutura.





Segundo o prefeito Gilson Cruz (PSD), o município está se organizando para começar as obras pelas ruas centrais. “Estamos muito satisfeitos, o senador Nelsinho Trad não é só parceiro do partido, do prefeito e, sim, da cidade de Juti e de todas as outras cidades que também são atendidas por ele independentemente de questão partidária”, afirmou o prefeito.





Em Sidrolândia, segundo assessoria da Prefeitura, era aguardava desde o começo do ano a liberação desses dois projetos apresentados em 2018 ao MDR, nos valores de R$ 330 mil e R$ 368 mil, para obras de drenagem e pavimentação.





Só Japorã recebeu o pagamento de R$ 248 mil da Funasa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares. Até o momento, o senador Nelsinho Trad já liberou R$ 2,2 milhões para Japorã, R$ 200 mil do Ministério da Saúde para combate à covid, R$ 1 milhão do MDR para obras de infraestrutura, R$ 269 mil da Cidadania para esporte e lazer, R$ 231 mil da Defesa Civil para obras antienchentes, R$ 182 mil do FNDE e, agora, os R$ 248 mil da Funasa.





