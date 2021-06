Senador Nelsinho Trad assegura mais R$ 1,1 milhão para cinco municípios de MS

Desses recursos, R$ 100 mil vão atender a Sirpha- Lar do Idoso em Campo Grande, R$ 411 mil para Saúde em Ponta Porã e os outros valores serão destinados para obras de infraestrutura em Juti, Pedro Gomes e Miranda

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou nesta semana mais R$ 1,1 milhão em recursos federais para cinco municípios de Mato Grosso do Sul: Miranda, Pedro Gomes, Juti, Ponta Porã e Campo Grande. A Capital Sul-Mato-Grossense recebeu R$ 100 mil do Ministério da Cidadania para atender a Sirpha – Lar do Idoso justamente no Dia de Conscientização sobre Violência contra o Idoso.





Na instituição, segundo o presidente Mauri da Costa Lima, são atendidos 74 idosos. A maioria teve o laço rompido com a família e o município fez o acolhimento. “Com recursos do Fundo Municipal do Idoso, a Prefeitura de Campo Grande banca 64 deles e dependemos de doações da sociedade. A conta nunca fecha, a gente agradece ao senador Nelsinho Trad pela liberação de recursos porque aqui a missão é pesada e o dinheiro curto”, disse o presidente da Sirpha.





Até o fim do ano, a previsão é ampliar a capacidade de acolhimento para até 100 idosos. A instituição mantém 80 funcionários em revezamento de turnos para um atendimento de 24 horas. “Os nossos idosos são bem assistidos e oferecemos atividades que necessitam para melhorar a função motora”, comentou.





De acordo com o Leandro Beia, do setor financeiro da Sirpha, os valores liberados pelo Ministério da Cidadania são para custeio e poderão pagar as despesas com os funcionários. “Temos muitas contas, como pagamentos de FGTS e INSS”, disse.





Com essa liberação, o senador Nelsinho Trad já conseguiu para Campo Grande R$ 59.960.922,07 da União. Do Ministério da Saúde, vieram R$ 40 milhões, metade para ações contra a covid e outros R$ 20 milhões para custeio da área na capital, atendimentos ao Hospital Nosso Lar, São Julião, Apae, Maternidade Cândido Mariano e Asilo São João Bosco.

O senador Nelsinho Trad obteve a liberação de R$ 18,9 milhões do MDR para obras de drenagem do Anhanduí, Cabaça e Areia, pavimentação do Bairro Tijuca Etapa A e B e para obras da Orla Morena.





Do Fundo Nacional de Educação, o senador Nelsinho Trad conquistou R$ 2,5 milhões para construção de escola na Cidade dos Meninos, ampliação de laboratório na Escola Professora I, ônibus escolar e 12 salas espaço educativo na Vila Nathália.





Também conseguiu a liberação de R$ 1,5 milhão para Casa da Mulher.





O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por intermédio do senador Nelsinho Trad, liberou o pagamento de R$ 483 mil para obras de asfalto em Miranda, R$ 108 mil para Pedro Gomes e R$ 22,5 mil para Juti.





De acordo com informações do senador Nelsinho Trad, Ponta Porã também foi contemplada nesta semana pelo Ministério da Saúde com o pagamento de R$ 411 mil que serão utilizados para a compra de equipamentos hospitalares. “Estamos trabalhando pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.​





