Secretário fala em estabilidade da Covid em MS, mas ressalta cuidados que devem ser mantidos

Mato Grosso do Sul registrou 26 pessoas ao aguardo por leito de UTI Covid, nessa segunda-feira (28). Essa fila já chegou a ter 270 pacientes, afirmou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

Secretário estadual de Saúde de MS, Geraldo Resende

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, disse nesta segunda-feira (28), que Mato Grosso do Sul conseguiu chegar em uma estabilização da Covid-19, mas reforçou que todos os cuidados aliados às normas de biossengurança devem ser mantidos, como o distanciamento social e uso de máscara.





Resende ainda reforçou que se a população colaborasse de forma mais efetiva com as normas restritivas, muitas pessoas poderiam estar vivas. Apesar dos números, o secretário mostrou otimismo com os resultados positivos que o estado vêm conquistando nos últimos dias.





Nessa segunda-feira (28), Mato Grosso do Sul registrou o número de 26 casos de pessoas que estão na fila à espera por um leito de UTI Covid. Sendo 22 pacientes na regulação de Campo Grande, 2 na regulação de Dourados e mais 2 casos na regulação do estado. O secretário pontuou que essa fila já chegou a 270 pessoas.





Conforme Geraldo, o estado ainda bateu recorde de vacina no último domingo (27), sendo 35 mil doses aplicadas. O recorde até então foi registrado no dia anterior. Com esse número, Mato Grosso do Sul mantem-se em primeiro lugar como o estado que mais vacinou contra a Covid em todo o Brasil.





Outro ponto que mostra a estabilização, segundo Geraldo, é que a taxa de contágio chegou a 1.0 nessa segunda-feira. Apesar dos números positivos, reforçou a importância dos cuidados e afirmou que nas últimas 24 horas, foram registrados 31 óbitos e mais 531 casos da doença.





Quanto a questão da vacinação, Resende informou que Mato Grosso do Sul aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde ainda nesta terça-feira (29) do quantitativo das 150 mil doses da Jannsen. Esse plano de imunização em massa irá abranger 13 municípios de região de fronteira.