SAÚDE| Você sabe que o chá de canela potencializa e muito o processo de emagrecimento?

Maravilhosa, o chá de canela ajuda o organismo e principalmente que tem diabetes tipo 2 ( onde a canela ajuda a diminuir pico de insulina - que acontece quando comemos carboidrato e açúcar) .





Além disso o chá de canela diminui absorção de açúcar e carboidrato (fazendo com que seu corpo não absorve todo o açúcar e carboidrato ingerido.





A canela é aterogênico ajuda acelerar seu metabolismo (fazendo com que seu corpo queima mais gordura).





E uma das coisas que mais amo na canela é que ela tem poder de adoçar ( mas sem ser calórica) pelo contrário.

















A canela você pode colocar em vários chá que for beber para ficar um chá potente!

Melhor horário para ingerir o chá de canela é antes do almoço (para que ele ajude seu corpo no controle de glicemia do almoço) ou de noite antes de dormir.





Pode também fazer água saborizada com pau de canela ou canela em pó

Usar até 2 pau de canela se for duramente o dia e 1 pau de canela de noite.





Dica extra da nutri : colocar um a dois pau de canela na água do preparo do seu café ou chá para adoçar naturalmente. Assim você não vai precisar de açúcar ou adoçante. (Pode ser pitada de canela em pó por cima quando estiver pronto na hora que for beber).





Pode também colocar canela em pó por cima das frutas, assim as frutas ficam mais doce, ajuda acelerar o metabolismo e não absorve toda o açúcar (frutose) presente na fruta.

viu como a canela e maravilhosa.





Lembre- se que não existe um alimento milagrosa emagrecedor sem que tenho o equilíbrio alimentar.





Gostou das dicas? Então salva para ver quando quiser.









Dra. Thamara Bruneri - Nutriocionista