RIBAS DO RIO PARDO| Prefeitura realiza adesivagem da frota de veículos e equipamentos

A Prefeitura está realizando a adesivagem de toda a frota de veículos e equipamentos do Município, para identificação da Secretaria responsável pelo maquinário e padronização da frota.





Utilizando as cores da Bandeira de Ribas do Rio Pardo (azul, amarelo e preto), e o Brasão, os veículos possuem também na traseira o contato (WhatsApp), da Ouvidoria Municipal (67) 9 9606-1175 para reclamações, sugestões ou denúncias.





Essa padronização ajudará o cidadão identificar onde estão sendo realizados os serviços da Prefeitura e quais veículos pertencem ao Município. Além disso, já é utilizado pelos funcionários das Secretarias o diário de bordo, onde é registrado a quilometragem do veículo no início e no final da utilização, identificando o funcionário e horário e para também o controle do combustível.





O Coordenador de Gestão de frota, Luiz Carlos dos Santos, lembra que desde o início do ano “os maquinários e veículos estão sendo reformados e pintados para dar um boa visibilidade aos serviços fornecidos pela prefeitura, que busca prioritariamente trabalhar com equipamentos próprios”.





