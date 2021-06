RIBAS DO RIO PARDO| Prazo para pesagem dos beneficiários do Bolsa Família termina dia 29

As famílias devem procurar o ESF mais próximo

No dia 29 de junho termina o prazo para a realização da pesagem obrigatória. Mulheres, grávidas ou não e crianças de até 07 anos devem ser medidas e pesadas, para acompanhamento de seu desenvolvimento nutricional.





Os documentos a serem apresentados são, número do NIS, cartão do Bolsa Família, carteira de vacinação da criança e se for gestante a carteirinha de acompanhamento do pré-natal.





As famílias devem procurar o ESF da sua região: ESF São Sebastião, ESF São João, ESF Estoril e ESF Miguel Pereira. O horário de atendimento é das 08h às 10h e das 14h às 16h.





A pesagem é um dos requisitos obrigatórios para a manutenção do benefício e precisa ser cumprida mensalmente.





ASSECOM