RIBAS DO RIO PARDO| Defesa Civil e Segurança do Trabalho participam de reunião de apresentação do plano de segurança da barragem da Usina Hidrelétrica São Domingos

O projeto apresentado tem como objetivo evitar acidentes ou desastres, e, como o Município deve agir em casos de emergência

Nesta terça-feira (22), a CTG Eletrosul da Eletrobras realizou uma reunião no Sindicato Rural para apresentar os planos de segurança da barragem e de ação de emergência da Usina Hidrelétrica São Domingos, com os representes da defesa civil e técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, Elgne Forte Pereira e Luiz Cezar Spies respectivamente. O prefeito João Alfredo também esteve presente acompanhando a palestra.





O objetivo foi demonstrar a segurança da barragem de água situada no rio Verde, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, e como a Usina se previne de futuros acidentes ou desastres com a frequência de monitoramentos e como a defesa civil do Município deverá agir caso ocorra algum imprevisto, informando através de SMS os moradores próximos.





A apresentação do engenheiro civil, Leonardo Caetano, e do gerente de operações, Luiz Celcio Minsk, abordou também o compromisso da empresa com a população, que além de fornecer energia se preocupa com a preservação do meio ambiente e com a segurança dos rio-pardenses.





Com oito anos de operação a UHE São Domingos já segue o plano nacional de segurança de barragens, com monitoramento constante do nível do reservatório de água, possuindo também convênio com a Defensoria Estadual de Mato Grosso do Sul e autoridades de Água Clara.





Minsk aponta que “o objetivo principal é tranquilizar a população de Ribas do Rio Pardo que a nossa usina é segura, ela é monitorada 24h por dia com operadores e tem equipes capacitadas que fazem a leitura. A Eletrosul é muito preocupada com a segurança da sua estrutura e da população ribeirinha”.





Luiz Cezar Spies diz que a apresentação exibiu “a grandeza e o respeito do empreendimento, a usina é segura e viável ambientalmente. Eles disponibilizaram seis pessoas para nos apresentar o plano de segurança, isso mostra o comprometimento social da Eletrobras com o Município, isso é muito interessante, pois a possibilidade de ocorrer alguma coisa é mínima, mas se chegar a acontecer a gente sabe como agir, nós temos que estar preparados sempre para essas coisas".





Também participaram da apresentação Valter Manoel Garcia Júnior, gerente da Usina São Domingos, e Eduardo dos Santos Porciuncula, Gerente da Eletrosul no Mato Grosso do Sul e Paulo César Ferreira de Oliveira, auxiliar técnico da Eletrosul.





ASSECOM