Reforma da escola Reis Veloso é medida acertada nesse momento de pandemia, avalia Barbosinha

deputado Barbosinha

O deputado Barbosinha destacou, nesta segunda-feira (21), a publicação, pelo Governo de Mato Grosso do Sul, no Diário Oficial do Estado, da Ordem de Execução de Serviços assinada entre a SED (Secretaria estadual de Educação) e a empreiteira que ficará responsável pela reforma parcial na Escola Ministro João Paulo dos Reis Veloso, no município de Dourados.





De acordo com o parlamentar, é gratificante ver que o Estado contempla solicitação apresentada, por meio de indicação do mandato dele, em abril, com o pedido de melhoria nas condições de infraestrutura de prédios públicos, destacadamente no caso das escolas Reis Veloso, Ramona da Silva Pedroso, Tancredo Neves e Maria da Glória Muzzi Ferreira, todas incluídas no cronograma de trabalho do Estado.





“Importante observar que o atendimento dessa solicitação ocorre no momento mais oportuno que poderia haver para realizar essas reformas, que é quando os alunos não estão assistindo as aulas de maneira presencial e os prédios públicos podem receber a manutenção de forma mais rápida e eficiente, e sem atrapalhar as aulas, que continuam na modalidade remota”, afirma o deputado Barbosinha. A reforma da escola Reis Veloso vai consumir recursos da ordem de R$ 316,5 milhões





O Governo do Estado confirmou que está investindo R$ 10,4 milhões na revitalização completa de escolas de Dourados, com obras de acessibilidade, pintura, readequações na parte elétrica e hidráulica e reformas gerais. Os serviços já chegaram na escola Antônia da Silveira Capilé, Floriano Viegas Machado e Alício Araújo e agora vão contemplar as demais unidades, como Reis Veloso, Menodora Fialho de Figueiredo, Ramona da Silva Pedroso, Tancredo Neves e Maria da Glória Muzzi Ferreira, entre outros prédios públicos no Município.





Por: Luciana Bomfim