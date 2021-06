Quinta-feira de tempo firme e grande amplitude térmica

O ar seco continua predominando sobre a região Centro-Oeste do Brasil inibindo a formação de nuvens de chuva. Desse modo espera-se tempo firme em todas as áreas com temperaturas elevadas.





As condições para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (24) são de tempo claro com predomínio de sol em grande parte do Estado. Apenas a região sudoeste terá variação de céu parcialmente nublado a nublado.





O tempo fica bastante seco durante a tarde com os níveis de umidade relativa do ar podendo chegar aos 20% nas regiões pantaneira, norte e leste.





A amplitude térmica deverá marcar presença mais uma vez com as temperaturas podendo variar entre 16°C na região sul e máxima de 37°C na região pantaneira.





Na capital o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 19°C a 31°C com tendência a estabilidade.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)