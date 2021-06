Projeto do deputado Capitão Contar para tornar acesso às informações públicas mais transparentes será votado amanhã

Deputado Estadual Capitão Contar

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) votará amanhã (15) em segunda discussão, o Projeto de Lei 212/2020, de autoria do Deputado Estadual Capitão Contar, que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.416 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre o acesso à informação, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





Com pareceres favoráveis da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração e da Comissão de Finanças e Orçamento, a expectativa é de que o projeto seja aprovado na Casa de Leis.





“O projeto já passou pela CCJR e foi aprovado em 1ª discussão. Agora, com pareceres favoráveis nas duas comissões de mérito, estamos otimistas com sua aprovação final. As alterações e acréscimos sugeridos têm o objetivo de aprimorar e fortalecer os mecanismos de transparência na gestão pública, o que todos nós parlamentares temos o dever de defender”, declarou Contar.





As mudanças propostas visam incluir procedimentos mais objetivos e ágeis para garantir o direito ao acesso à informação, de forma clara, com acesso às peças principais das contratações, facilitando e incentivando a participação da população na fiscalização do Poder Público.





ASSECOM