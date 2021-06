Programa Suzano de Educação realiza reunião virtual para apresentar estratégias de participação Social

O programa atua no engajamento da Secretaria, escola, estudantes, família e comunidade para enfrentar desafios e construir soluções colaborativas

Nesta semana, foi realizada mais uma reunião virtual do Programa Suzano de Educação (PSE), com objetivo de apresentar as estratégias de participação social. A reunião aconteceu de forma virtual com a presença dos técnicos da Comissão Participação Social das Secretarias de Educação, Vivian de Conti e Diogo Guerra, Assistência Social, Solielly Sol, Saúde, Celina de Moura e Sejel, Cristina Rodrigues.





O Programa de Participação Social do PSE busca fortalecer a perspectiva da atuação intersetorial, refletindo estratégias e os desafios do território atuando no engajamento da secretaria, escola, estudantes, família e comunidade para enfrentar juntos os desafios educacionais e construir soluções colaborativas, mecanismos de fortalecimento para constituição de uma rede de proteção que assegure o desenvolvimento integral das crianças e jovens, tendo em vista que a formação integral dos sujeitos se dá no diálogo entre escola e as oportunidades educacionais extraescolares.





O trabalho da Comissão de Participação Social pressupõe que a questão da educação seja estendida para além dos muros da escola, aliada a ampliação das possibilidades do sujeito. Esperando que o impacto junto aos alunos favoreça um melhor desempenho, aliada a estratégias escolares, diminuindo a desigualdade educacional existente no município por meio das escolas articuladas com a rede de proteção social.





“Estou muito feliz e ansioso com o desenvolvimento do PSE no Município de Ribas do Rio Pardo. Estamos construindo coletivamente cada estratégia e isso está fortalecendo ainda mais o trabalho. Essa equipe de Participação Social, com essa constituição intersetorial tão robusta, engajada e dedicada, somado à formação que acontece nas escolas, trará muitos resultados positivos e juntos avançarmos na garantia de direitos dos nossos estudantes. Como já disseram em nossa reunião ‘Nós trabalhamos em setores, mas as famílias são um núcleo, precisamos, nós também, sermos parte desse núcleo chamado comunidade’. Somos gente que inspira e transforma, queremos gerar e compartilhar valor, porque só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma Victor Narezi, Gestor de Território do PSE.





ASSECOM