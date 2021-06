Programa Respeito dá o Tom entrega notebooks para acadêmicas da comunidade quilombola Furnas do Dionísio

O Programa Respeito dá o Tom, projeto realizado pela AEGEA, holding da Águas Guariroba, entregou nesta sexta-feira (25) 11 notebooks para acadêmicas quilombolas da comunidade Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari, há 55 quilômetros de Campo Grande. A entrega foi uma doação do Programa para auxiliar as acadêmicas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) que atualmente participam das aulas das em formato online devido à pandemia do novo coronavírus.





“Com o formato online, cada acadêmica teve que se adaptar para participar das aulas, porém com muita dificuldade, já que muitas acessavam apenas pelo celular, sem a possibilidade de baixar os conteúdos e materiais das aulas. Por conta disso, chegamos a iniciar uma vaquinha solidária para adquirir novos equipamentos e nos ajudar a ter um acesso melhor à aulas”, conta Vera Lucia, acadêmica e vice-presidente da Associação Furnas do Dionísio, sobre o início das mobilizações.





“Foi quando recebemos o contato da Keilla Martins, coordenadora do Programa Respeito dá o Tom, que ao saber da nossa situação, se prontificou a nos ajudar com os notebooks. E para nossa surpresa foram 11 notebooks, sendo um para cada acadêmica da comunidade. Ficamos muito felizes por essa iniciativa e parceria da concessionária, pois trata-se de uma ação voltada para a educação e crescimento de acadêmica”, destaca Vera Lúcia.





A entrega dos computadores contou com a participação do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, do diretor regional de relações institucionais, Paulo Antunes e da coordenadora do Programa Respeito dá o Tom, Keila Martins.





“Através do Programa Respeito dá o Tom buscamos ampliar as diversidades promovendo a igualdade como um dos deveres de cada unidade AEGEA. A Águas Guariroba está de portas abertas sempre buscando contribuir para a integração, em especial através da educação. A causa da integração e igualdade também nos diz respeito e queremos cada vez mais fortalecer essas ações”, destacou o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.





“O Programa Respeito dá o Tom há muito tempo deixou de ser apenas da AEGEA, se tornando uma parte integrante de toda comunidade. É uma alegria poder contribuir para que a igualdade aconteça através de ações que levam a educação até as pessoas. Trata-se de uma causa de todos nós. A educação é para todos e podem contar com o Programa para esta inciativa”, disse Keila Martins, coordenadora do Programa Respeito dá o Tom.









