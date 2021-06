Ponta Porã endurece medidas restritivas para barrar avanço da Covid-19

Segundo a prefeitura, desde o início da pandemia até esta quarta-feira (2), já são 7.890 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, dois óbitos foram registrados.

Ponta Porã intensifica medidas restritivas para conter avanço da Covid-19 ©Ponta Porã Informa

A prefeitura de Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai, anunciou nesta quarta-feira (2), por meio de um decreto, as novas medidas de restrições para barrar o avanço da Covid-19.





Segundo o órgão, as medidas, que começam a vale a partir desta quarta, vão até o próximo domingo (6). A partir de agora, as conveniência não poderão permitir que clientes consumam nos lugares de vendas. Bares, clubes recreativos e desportivos estão proibidos de abrir.





Ainda de acordo com o decreto, o toque de recolher foi antecipado em 1 hora e agora vai das 20h às 05h. Restaurante e lanchonetes poderão funcionar com 30% da capacidade até o início do toque de recolher. Fica também suspenso o funcionamento de bares, choperias e estabelecimentos congêneres.





Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), desde o início da pandemia, até esta quarta, já são 7.890 casos confirmados da doença, além de 21.201 casos notificados em Ponta Porã. Nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram, sendo uma mulher de 46 anos e um homem de 42 anos de idade.





Ainda de acordo com as medidas anunciadas pelo órgão, festas estão proibidas, porém parques estarão abertos para a realização de atividades individuais.





Segundo a prefeitura, academias também foram proibidas de abrir as portas e no comércio, a limitação foi estipulada em 30%. Lembrando que Ponta Porã, por fazer divisa com a cidade paraguaia Pedro Juan Caballero, atrai consumidores de várias partes do país por ser um polo de comércio de produtos internacionais.





Por Flávio Dias/G1 MS e Martim Andrada — Campo Grande