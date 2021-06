Polícia Militar Rodoviária intensifica policiamento nas estradas durante o feriado prolongado

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) inicia nesta quarta-feira (02), a partir das 18h, em todo o estado de Mato Grosso do Sul a “Operação Corpus Christi 2021”, com o objetivo de garantir segurança aos usuários dos mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais, durante o feriado prolongado.





Com incremento de efetivo de da presença policial militar, com foco no policiamento ostensivo e preventivo nas estradas que cortam o estado, a ação segue até às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira (07).





Conforme a Polícia Militar Rodoviária, haverá intensificação das fiscalizações principalmente naqueles pontos das rodovias que são considerados sensíveis e críticos. Entre eles estão aquelas estradas que dão acesso a cidades turísticas, que conforme a PMRv já apresentam redução de tráfego, em especial de veículos de passeio.





O policiamento preventivo que dará por meio das dez Bases Operacionais Rodoviárias fixas, distribuídas nos municípios de Amambai, Campo Grande, Bonito, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Chapadão do Sul, além de outras 12 equipes volantes que estarão percorrendo pontos e horários sensíveis e vulneráveis das estradas, que foram definidos com base no geoprocessamento de dados previamente analisados.





O Centro de Comando e Controle instalado na sede da Polícia Militar Rodoviária em Campo Grande irá monitorar 24 horas por dia, durante toda a operação, os resultados e desenvolvimento das ações operacionais no terreno.





A expectativa é que haja um fluxo viário incomum para feriados, com aumento considerável do trafego de veículos. A Polícia Militar Rodoviária orienta aos usuários que não realizem ultrapassagens em locais proibidos e nem imprimam velocidade superior ao permitido nas vias, já que esse tipo de infração é causa dos mais violentos acidentes nas rodovias.





A Polícia Militar Rodoviária, além de atuar na fiscalização do trânsito rodoviário também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que perturbam as estradas e rodovias estaduais.





Por: Joelma Belchior, Sejusp