Permanente, Mais Social tem foco em famílias em vulnerabilidade social

O Programa Mais Social, programa de caráter permanente do Governo do Estado, tem um diferencial de não expirar após o fim da pandemia. Ainda que o momento exija um reforço de proteção no trabalho das equipes durante as visitas domiciliares, o apoio para as famílias em vulnerabilidade social continua mesmo após a superação deste momento. Serão R$ 200 disponibilizados para que o beneficiário possa adquirir itens, como por exemplo, de alimentação e higiene pessoal.





“O momento de pandemia tem dado um ritmo diferenciado para toda a sociedade. No caso das visitas domiciliares não tem sido diferente. Ainda assim, nossas equipes estão trabalhando com toda a velocidade possível, e com muita responsabilidade, para que todas as etapas de implantação do programa sejam cumpridas e finalizadas com sucesso. As famílias de Mato Grosso do Sul, que são ao menos 100 mil que queremos alcançar, podem ficar tranquilas e com a certeza de que estamos comprometidos em chegar a cada beneficiário com perfil do programa”, pontuou a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre.





Na Sedhast, secretaria que coordena o programa, os técnicos atuam diariamente na configuração do Mais Social. Tratativas para a emissão dos cartões, que exige uma atenção redobrada, estão sendo detalhadamente discutidas e estão em um processo muito avançado.





As visitas domiciliares são outra ponta do processo que envolve um grande número de profissionais, nos 79 municípios de MS. Cada visita é mapeada e os documentos necessários conferidos com clareza para que os recursos públicos investidos cheguem realmente nas mãos de quem precisa. A estimativa é que mais de R$ 182 milhões por ano sejam investidos pelo Governo do Estado no Mais Social. Um montante expressivo, com até 100 mil famílias beneficiadas.





Mais Social





O Mais Social é um auxílio pensado pela equipe do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional. O programa vai pagar R$ 200 mensais para beneficiários que têm renda mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo. As 100 mil famílias beneficiárias do Mais Social estão sendo extraídas conforme dados disponibilizados pelo CadÚnico. Conforme a regulamentação do programa, será concedido um benefício por família.





Equipes da Sedhast estão realizando o contato com os beneficiários, portanto é necessário aguardar a visita desses grupos de trabalho que estarão devidamente identificados e respeitando as normas de biossegurança adequadas ao atual momento de pandemia.





Por: Leomar Alves Rosa, Sedhast