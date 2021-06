PARANAÍBA| Município não terá ponto facultativo nesta sexta-feira

A Prefeitura de Paranaíba não fará ponto facultativo nesta sexta-feira, 04, e terá expediente normal em todas as suas repartições, um dia após o feriado de Corpus Christi. A decisão do prefeito Maycol Queiroz visa contribuir com o aumento do atendimento nas unidades de Saúde para a vacinação de COVID-19.





Além desta medida, a Administração Municipal organizou o “Dia D” de vacinação contra a Covid para o feriado, dia 03, e sábado, dia 05, tendo como público alvo paranaibenses com idade entre 55 a 59 anos.





Nestes dois dias, quinta e sábado, apenas o PSF’s (Posto de Saúde da Família) Drº Yá, De Lourdes, Santo Antônio e Santa Lúcia serão postos exclusivos para vacinar contra a COVID, das 07h às 16h, não sendo necessário o agendamento. A Secretaria de Saúde solicita para que sejam apresentados um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de endereço. Não serão vacinadas pessoas de outros municípios em função do número de doses destinadas a atender cidadãos de Paranaíba.





Nos demais dias da semana, os cidadãos com idade entre 55 a 59 anos poderão procurar as unidades para fazer o agendamento.





Por: Luana Chaves