PANDEMIA| MS muda decreto novamente; Confira o que abre e fecha até o Dia dos Namorados

Novo texto foi publicado no Diário Oficial do Estado com regras para sexta e sábado

O governo de Mato Grosso do Sul prorrogou o início das medidas restritivas mais rígidas para começar a vigorar a partir do domingo (13), atendendo ao pedido da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), que pediram mais tempo para a população poder se programar. Assim, um novo decreto válido para essa sexta-feira (11) e sábado (12) foi publicado no Diário Oficial.





Na manhã de quinta-feira (10), após o anúncio das medidas restritivas, a Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) divulgaram nota reclamando por terem sido pegos de surpresa, pois já haviam se preparado para as vendas no Dia dos Namorados. "Temos família, compramos estoque".





Conforme resolução da SES (Secretaria Estadual de Saúde), o pedido da Assomasul foi acatado. Então, a mudança na classificação de risco dos municípios pelo Prosseguir (Programa da Saúde e Segurança da Economia) começa a valer no domingo.





Dessa forma, uma nova classificação foi determinada para sexta e sábado. Com isso, o horário de toque de recolher varia de acordo com a coloração aplicada ao município: cinza (20h), vermelho e laranja (21h), amarelo (22h).





Confira o que pode abrir nesta sexta-feira e sábado:





Comércio: O início das restrições mais rígidas começam no domingo, porém, é importante observar o horário do toque de recolher em cada município para verificar até qual horário os estabelecimentos podem funcionar. Em Campo Grande, o fechamento deve ocorrer às 21h n esta sexta e sábado.





Shoppings: Assim como o comércio, os centros comerciais também podem funcionar até o horário do toque de recolher. Além disso, em Campo Grande, devem observar a lotação máxima de 50% da capacidade.





Bares e restaurantes: Muito procurados no Dia dos Namorados, esses estabelecimentos podem funcionar até amanhã com atendimento presencial, porém, observando o horário do toque de recolher, a limitação em 50% do público e todas as demais regras sanitárias vigentes. A partir de domingo, podem operar apenas no esquema de delivery.





Igrejas e templos: O início do bandeiramento cinza, no domingo, não afetará o funcionamento de atividades religiosas, que poderão continuar funcionando por se tratar de atividade essencial. Entretanto, até o sábado podem funcionar até às 21h, depois, somente até às 20h.





Academias: Locais destinados à prática de exercício físico podem funcionar mesmo com as medidas mais rígidas, desde que estejam em acordo com as normas sanitárias.





Bancos e cartórios: Esses serviços funcionam normalmente nesta sexta-feira, mas não devem abrir para atendimento no sábado - apenas caixas eletrônicos. Mas estão liberados para funcionarem dentro das regras de biossegurança e voltam a abrir a partir de segunda-feira.





Saúde: odontologia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos podem atender normalmente até o sábado (12). A partir de domingo, os atendimentos devem ser remotos, com exceção a casos de urgência, emergência ou de quem necessite de atendimento especial e contínuo.





Supermercados: Podem funcionar normalmente, mesmo após o domingo (13).





Lotéricas: Abrem normalmente nesta sexta-feira e no sábado (12). A partir de domingo, podem funcionar conforme o horário normal de atendimento, sempre respeitando os protocolos de biossegurança.





A lista completa do que pode funcionar a partir de domingo pode ser conferida NESTE LINK









Por: Gabriel Maymone





