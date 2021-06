PANDEMIA| Com 1.387 casos novos, números da Covid-19 no MS não param de crescer

secretaria adjunta da SES, Christine Maymome

A maior incidência de casos da Covid 19, em Mato Grosso do Sul está na faixa etária de 30 a 39 anos de idade (23,3%). É o que mostra o boletim epidemiológico desta terça-feira (15), cujos registros apontam mais 1.387 novos casos e 52 óbitos registrados nas últimas 24 horas.





De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) existem 2.755 amostras em análise no Lacen e mais 9.187 casos aguardando encerramento pelos municípios. A taxa de contágio está em 1,12, e a taxa de óbitos em 2,4. Desde o início da pandemia Mato Grosso do Sul confirmou 315.832 pessoas infectadas, dos quais 7.569 perderam a luta para o coronavírus.





De acordo com a secretaria adjunta da SES, Christine Maymome a variante em circulação no MS é 2,4 mais transmissível.





Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, Mato Grosso do Sul conta com 17.465 casos em isolamento domiciliar e 1.141 pacientes hospitalizados. Desses, 592 em leitos clínicos e 549 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva.





As quatro macrorregiões do Estado estão com lotação de leitos de UTI acima da capacidade. Campo Grande registra ocupação de 104%, Dourados 96%, Três Lagoas 95% e Corumbá 100%. A lista de espera por um leito de hospital é de 300 pacientes.





Por: Katiuscia Fernandes