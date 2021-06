Omie promove evento online em Campo Grande com foco em expansão de franquias e novos negócios na região

Junho 2020 - A proposta de baixo investimento, a flexibilidade no trabalho e o retorno financeiro mais rápido do que os modelos tradicionais fizeram das franquias digitais uma excelente opção para quem quer abrir um negócio em 2021. Pensando nisso, a Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem do Brasil e uma das maiores redes de franquias de tecnologia no país, promove no dia 10 de junho, quinta-feira, em Campo Grande (MS), o evento online RoadShow franquias.





O evento gratuito terá foco na expansão dos negócios na região do Mato Grosso do Sul, a fim de colaborar com a diminuição do gap de eficiência das empresas locais, fornecendo, em um só lugar, sistema de gestão ilimitado, educação empreendedora e acesso a serviços financeiros. Em 2020, parte importante dos 45% de crescimento da Omie esteve relacionado aos resultados das redes de franquias de todo o país.





A Omie expande seus negócios pelo país desde 2016 e, atualmente, a empresa está presente em todas as regiões do país. O investimento inicial para o negócio é a partir de R$ 8 mil e a média de break even é de 4 meses, com as opções de microfranquias também. Além disso, os franqueados podem trabalhar de qualquer lugar, inclusive de casa.





“O evento em Campo Grande é muito importante para nós, estamos lançando o nosso novo modelo de franquias para região, com a opção de expansão e investimentos em microfranquias. Nós estamos presentes em quase todos os estados do país, queremos construir um relacionamento cada vez mais próximo com diversas cidades do Brasil para entender a fundo e resolver dores específicas de empreendedores em cada uma delas”, conta Diogo Marcondes, diretor de Franquias da Omie.





Para atender os mais diferentes perfis existentes no mercado de pequenas e médias empresas, a Omie oferece aplicativos complementares na Omie.Store; Capacitação gratuita via Omie.Academy, braço educacional voltado para apoiar contadores e empreendedores; Serviços financeiros com o Omie.Cash, além de linhas de crédito para seus clientes. Também oferece suporte completo aos franqueados, com uma consultoria de negócios dedicada a auxiliá-lo no que for preciso.





“As tecnologias atribuem um novo potencial ao crescimento das pequenas e médias empresas, eliminando as barreiras que antes as desestabilizavam. Queremos democratizar o uso da tecnologia na região para destravar os processos dos negócios locais, por isso, estamos em busca de expandir nossos negócios em Campo Grande”, finaliza o executivo.

As inscrições para o RoadShow franquias deverão ser realizadas pelo site https://www.sympla.com.br/roadshow-franquias-em-campo-grande__1234505 e as rodas de conversa acontecerão em dois momentos: às 11h e às 17h.





Sobre a Omie





A Omie é uma plataforma de gestão (ERP) na nuvem fundada em 2013 por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos, com o propósito de levar prosperidade para qualquer negócio, oferecendo um sistema de gestão inovador, completo e ilimitado. A scale-up é ancorada em três pilares- Gestão por meio do software, finanças, com acesso a serviços financeiros com conta digital nativa do sistema e cobranças via boleto e PIX, com custos bem mais baixos, além de linhas de crédito. Educação, com a Omie Academy, braço educacional da empresa que leva capacitação profissional continuada aos empreendedores de forma gratuita. Além disso, sua atuação regional com a Rede de Franquias a torna a única empresa do segmento a figurar entre as 100 empresas que mais crescem no País, segundo o ranking da Deloitte, estreando no terceiro lugar.