MS ultrapassa um milhão de pessoas vacinadas contra Covid-19 com primeira dose

Mato Grosso do Sul ultrapassou nesta segunda-feira (14) a marca de um milhão de pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra COVID-19. Desde o início da Campanha de Imunização Contra a Covid-19, o Governo do Estado recebeu 30 remessas, somando 1.447.560 doses da vacina de três laboratórios diferentes: AstraZeneca, Coronavac e Pfizer.





O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que os números refletem os esforços do governo do Estado junto com os municípios para garantir a imunização da população do mato Grosso do Sul. “Continuamos sendo exemplo para o País. A grande quantidade de doses aplicadas reflete o nosso trabalho árduo em vacinar os sul-mato-grossenses”, disse.





O Governo do Estado distribuiu todas as doses aos municípios. Das 1.447.560 doses recebidas, já foram aplicadas 1.397.003, sendo 1.008.514 com a primeira dose e 388.489 com a segunda dose.





O Secretário afirmou que tem a expectativa que até setembro de 2021 o Estado consiga atingir o percentual de 70% a 80% dos sul-mato-grossenses vacinados contra a covid-19. “Este é o nosso desejo, mas precisamos lembrar que as vacinas são encaminhadas pelo Ministério da Saúde para que os estados e municípios possam avançar nos seus esquemas vacinais. Assim, dependemos da disponibilidade de doses enviadas por eles”.





De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 35,90% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 13,83% receberam a segunda dose da vacina.





Por: Airton Raes, SES