MS deve receber as doses da Janssen nesta quinta-feira, afirma Rosana Leite

Conforme a SES, serão enviadas 19.050 vacinas de dose única ao Estado

O primeiro lote de 1,5 milhão de doses da vacina contra o coronavírus da Janssen, chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira (22). Ao Correio do Estado, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde Rosana Leite de Melo, afirmou que as vacinas devem chegar em Mato Grosso do Sul entre quinta e sexta-feira (25) desta semana.





Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) serão enviadas 19.050 vacinas de dose única ao Estado.





"Esse lote com 1,5 milhão de vacinas fazem parte de uma antecipação. Era estimado que elas chegariam apenas no terceiro trimestre desse ano. Já temos o plano de distribuição e entre hoje e amanhã [23], vamos terminar de definir os repasses", ponderou Melo.





Inicialmente, o Brasil esperava receber três milhões de doses da Janssen. De acordo com o Ministério da Saúde, o envio foi cancelado pela própria empresa Johnson & Johnson.





O governo do estado de Mato Grosso do Sul havia confirmado o recebimento de 38,4 mil vacinas.





Posteriormente, foi informada a estimativa de 210 mil doses para MS, provenientes do pedido do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems-MS) para os 5% dos imunizantes do fundo de reserva.





O Ministério da Saúde assinou um acordo com a Janssen para a aquisição de 38 milhões de doses da vacina, com previsão inicial de entrega de 16,9 milhões de doses entre julho e setembro e 21,1 milhões de outubro a dezembro.





Novo lote





Conforme a SES, Mato Grosso do Sul deve receber nesta semana, mais 48.600 vacinas da Coronavac, 37.440 doses da Pfizer.





Ainda não há data definida para a chegada dos imunobiológicos.





Mato Grosso do Sul somará 1.720.310 doses recebidas desde o início da campanha de vacinação.





A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as secretarias municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e publicado no Diário Oficial do Estado.





Janssen





Com eficácia de 85% para casos graves, proteção completa contra hospitalização e morte pela doença, a Janssen será a quarta vacina aplicada em Mato Grosso do Sul.





Diferente dos demais imunobiológicos administrados no país, CoronaVac, Pfizer a AstraZeneca, a Janssen possui dose única de 0,5 ml.





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da Janssen em maiores de 18 anos.





A vacina deve ser armazenada em freezer na temperatura entre -25ºC e -15ºC.





Quando retirada do congelador, deve ser refrigerada nas temperaturas de 2ºC à 8ºC.





Uma vez descongelada, a vacina não pode ser congelada novamente.





Por: Mariana Moreira