Morre Jamil Name, preso há quase 2 anos, de Covid-19 no Rio Grande do Norte

Jamil Name foi pecuarista, empresário do jogo, presidente do Operário, e mais recentemente, acusado de chefiar milícia

Jamil Name com o uniforme de presídio federal em uma das últimas audiências que participou, por videoconferência ©Reprodução de vídeo

Jamil Name, morreu aos 82 anos, em decorrência da Covid-19. O réu da Operação Omertá, estava internado desde 31 de maio de 2021 em Mossoró (RN), mas o caso se agravou e Name foi a óbito na tarde deste domingo (27).





Name já havia tomado as duas doses de vacina contra a Covid-19 e foi diagnosticado com a doença em 31 de maio. A família não informou ainda como será o translado e o funeral.





O deputado estadual Jamilson Name (sem partido), filho da vítima, disse estar muito abalado para prestar mais informações.





O réu foi preso em 27 de setembro de 2019, na Operação Omertà, sendo apontado como chefe de milícia e responsável por uma série de assassinatos no Estado. No dia 30 de outubro do mesmo ano, foi transferido para o Presídio Federal de Mossoró.





Os advogados tentaram mais de 20 pedidos de prisão domiciliar para Jamil Name, mas todos foram negados.





Na prisão





Durante perícia psiquiátrica em 22 de maio, Name apontou que ter precatórios a receber de aproximadamente, R$ 41 bilhões, além de ter faturado R$ 1 bilhão sendo dono de uma mina ametista.





O valor dos precatórios é quase três vezes maior que o orçamento do Governo, que é estimado em R$ 16,8 bilhões para este ano.





O acusado disse na perícia que antes de ser preso era tranquilo e dormia bem, mas nos últimos tempos estava tendo dificuldades para dormir e que acordava muito cedo, além de ter perdido 30 quilos.





Dois funcionários da Penitenciária Federal de Mossoró que tinham contato frequente com Jamil também foram questionados.





A técnica de enfermagem relatou que o acompanhou quase dois anos e que Jamil procura 'se virar' sozinho, não aceitava bengala, muleta ou cadeira de rodas, mesmo com dificuldade de andar.





O chefe de vivência relatou que ele apresentava esquecimentos frequentes e que em alguns momentos não tomava os medicamentos. Além de ter dificuldade para limpar e às vezes se mostrar autoritário e irritado.





Histórico





A vida de luxo de Jamil Name começou em 1957, quando morava em São Paulo. Em 1958 foi morar sozinho em Campo Grande, onde fez sociedade com um conhecido e passaram a fazer anotações de jogo de bicho e pif-paf.





Depois de algum tempo desfez a sociedade e passou a fazer a anotação do jogo sozinho. Após isso, fez sociedade em negócio imobiliário, fundando a imobiliária Fena, fazendo muitas transações em terras em Mato Grosso (antes da divisão), São Paulo e Paraná.





Abriu também diversos loteamentos de condomínios na Capital de Mato Grosso do Sul.





Por: Graziella Almeida, Rafaela Moreira, Thais Libni