Morre Adir Teixeira Oliveira, coordenador regional do governo do Estado na fronteira de covid

Adir Teixeira Oliveira era membro do PSDB e atuava em Ponta Porã em nome da atual administração do Executivo

Professor Adir era o responsável pela coordenação regional do governo do Estado na fronteira com o Paraguai ©DIVULGAÇÃO

O governo do Estado anunciou a morte do coordenador regional na fronteira, Adir Teixeira Oliveira, conhecido como professor Adir. Ele é mais uma vítima da covid-19 e faleceu neste domingo (06).





Nas redes sociais políticos do PSDB fizeram uma última homenagem ao integrante do ninho tucano. O governadora Reinaldo Azambuja fez questão de exaltar o trabalho de Adir na região de Ponta Porã.





“Perdemos o amigo e coordenador regional do nosso governo na fronteira. Adir projetou seu nome através de uma bem sucedida trajetória na assessoria política e na educação de Ponta Porã. Era um homem conciliador, eficiente e vai fazer muita falta. Meus profundos sentimentos à família e aos seus muitos amigos e colegas de trabalho”, postou Azambuja.





O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB) também lamentou a morte de Adir. “Mais um grande homem público que se vai devido à Covid-19. Professor Adir Teixeira Oliveira foi secretário de Educação de Ponta Porã e atualmente era coordenador regional do Governo do Estado. Pessoa exemplar e membro ativo do PSDB no município. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.”





Na página do PSDB de Mato Grosso do Sul, o presidente regional da sigla e chefe da Casa Civil, Sérgio de Paulo, destacou a amizade que professor Adir construiu no partido. “Adir Teixeira foi professor, secretário municipal, coordenador regional, mas principalmente um amigo para todos. Sempre disposto a ajudar, Seu Adir ou professor Adir como era chamado, fará muita falta em nosso ninho.”





Por: Gabriela Couto