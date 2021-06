Massa de ar seco garante quinta-feira de céu aberto e temperaturas elevadas

A meteorologia prevê quinta-feira (03) de muito sol em todo o Centro-Oeste do país, com poucas nuvens no céu, devido à presença de uma massa de ar seco.





O calor predomina e as temperaturas seguem elevadas especialmente no período da tarde em todas as áreas.





Em Mato Grosso do Sul as condições são de tempo claro. O sol predomina entre poucas nuvens na maior parte do Estado. Apenas o extremo sul e sudoeste terão variação de céu parcialmente nublado.





Atenção para os níveis de umidade relativa do ar que podem atingir 20% no período da tarde. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%.





A recomendação é ingerir bastante água, umidificar ambientes e também redobrar atenção com idosos e crianças. O tempo seco também acende o alerta para focos de queimadas.





Uma grande amplitude térmica deve ser registrada mais uma vez em Mato Grosso do Sul. A madrugada pode registrar mínima de 15°C na parte norte, e máxima de 37°C na região pantaneira.





Em Campo Grande o sol brilha entre poucas nuvens, e as temperaturas variam entre 19°C a 30°C. Segundo o Inmet, não há expectativa de chuva.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Somar Meteorologia e Inmet)