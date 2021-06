Marcando até 1ºC, terça-feira deve ser o dia mais gelado nesta semana em MS Ponta Porã, no sul do Estado, deve registrar a menor temperatura

Fonte: Midiamax

Preparem os casacos, as luvas, tocas, dois pares de meias, que esta terça-feira (29) deve ser o ápice desta massa de ar polar que chegou em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (29).Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Ponta Porã deve marcar mínima de 1ºC, uma das temperaturas mais baixas de MS, e máxima 14ºC amanhã.Em Sete Quedas, também no extremo-sul do Estado, os termômetros devem registrar mínima de 2ºC e as máximas não passam os 12ºC. Já Porto Murtinho, conforme a previsão, pode chegar até os 3ºCUm pouco mas altas, mas ainda frias, as cidades do centro de MS também vão atingir menos que 10ºC. Campo Grande e Anastácio têm previsão de registro de 5ºC e mas máximas na casa dos 17ºC.Além disso, ainda nesta segunda-feira (28), o Inmet está com alerta laranja de perigo potencial para todo o MS por onda de frio e declínio de temperatura. Qualquer problema decorrente das baixas temperaturas a Defesa Civil pode ser acionada, no número 199.