Mandato Participativo: Vaz leva gabinete itinerante para São Jorge da Lagoa e São Conrado neste domingo

Com o objetivo de fazer um mandado participativo, o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), criou o projeto que leva seu gabinete para as comunidades de Campo Grande, juntamente com o vereador Gilmar da Cruz. O evento conta com diversos atendimentos, tanto de saúde, balcão de empregos, assistência jurídica e outros.





A terceira edição do Gabinete Itinerante acontecerá neste domingo (06), a partir das 07h nos bairros São Jorge da Lagoa, situada na avenida Fátima Do Sul, n° 668 e - São Conrado, localizado na Av. General Alberto Carlos Mendonça Lima, n° 3001.





“O Gabinete Itinerante reforça o meu compromisso de fazer um mandato humano e ao lado da população, estaremos ouvindo de perto e atendendo as comunidades. Nosso maior foco é facilitar o recebimento das demandas," concluiu Vaz





Para Antônio Vaz, o gabinete itinerante é fundamental para conhecermos de perto a realidade e as necessidades dos bairros. Grande parte dos cidadãos não conseguem se deslocar até a Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, em virtude disso iniciamos essa ação, que esta levando uma ajuda para o povo, através do itinerante que escuta e encaminha as demandas da população. ”, enfatizou o deputado.





O Itinerante conta com atendimento Jurídico, que tem como objetivo, a advocacia popular e tem como foco principal levar um esclarecimento para a população carente e vulnerável, Balcão de emprego, que vai realizar um encaminhamento de currículos em parceria com a Fundação do Trabalho (FUNTRAB). O foco dessa ação, é combater o desemprego e promover a proteção social do trabalhador com base nas políticas nacionais e estaduais de inclusão social. Indicação ou Sugestão para o mandato, esse serviço, tem como objetivo acrescentar sugestões de leis inovadoras para a cidade, esses são alguns de nossos trabalhos, o gabinete nos bairros leva um atendimento personalizado para as comunidades carentes, é uma gestão séria, que leva um suporte para o sul-mato-grossense.





ASSECOM