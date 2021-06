Mais 100 anos de história: Deputado Neno Razuk pede empenho do Estado para construção de museu em reserva indígena de Dourados

deputado Neno Razuk (PTB)

Buscando fomentar a cultura indígena em nosso Estado, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado interligando as ações junto SECC (Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania) o empenho na liberação de recursos para construção de um museu próximo as duas maiores aldeias urbanas de Dourados.





O pedido feito pelo parlamentar por meio de indicação propõe a construção do museu para cultivar mais de 100 anos de história das aldeias de Dourados, incentivando a cultura e também o comércio dos artesanatos locais para geração de renda nas reservas indígenas do município. A proposição pontuou que a obra será feita próximo a entrada das aldeias urbanas Jaguapiru e Bororó.





Neno falou sobre a importância do espaço cultural, tanto para os indígenas quanto para a população douradense. “A construção do museu é necessária a todos os povos, vai ser uma fonte de pesquisa e incentivo para deixar a história indígena cada dia mais viva. Vamos difundir isso tudo, fazendo desse espaço um ambiente repleto de cultura, contando sobre a história, comportamento, legado dos povos indígenas, seus líderes, guerreiros e crenças. Além da venda dos artesanatos para gerar renda às aldeias urbanas”, reforçou o parlamentar sobre a proposição.





ASSECOM