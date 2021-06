JBS anuncia acordo para aquisição dos negócios de alimentos preparados da Kerry Group pela Pilgrim’s Pride

Transação de 680 milhões de libras amplia diversidade do portfólio da Pilgrim’s no Reino Unido e na Irlanda

Controlada pela JBS, a Pilgrim’s Pride Corporation assinou hoje (17) acordo para adquirir os negócios de alimentos preparados do Kerry Group no Reino Unido e na Irlanda. A operação fortalece a posição da Companhia como uma das empresas líderes na indústria de alimentos na Europa, criando uma das maiores e mais completas plataformas integradas de alimentos preparados com um portfólio de marcas de valor agregado.





A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Pilgrim’s no valor de £680 milhões (aproximadamente US$ 952 milhões), que representa um múltiplo de 8,5x o EBITDA standalone esperado para 2021. A Kerry comercializa marcas líderes como Denny, Richmond e Fridge Raiders.





“Estamos adquirindo uma empresa alinhada com a nossa estratégia de marcas e produtos de alto valor agregado. A aquisição reforça a nossa plataforma na Europa e capacidade de inovação para atender as necessidades de nossos clientes e consumidores finais”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.





“As unidades de proteína animal e alimentos preparados do Kerry Group posicionam a Pilgrim's como uma das líderes globais no setor”, diz Fabio Sandri, CEO global da Pilgrim’s. “A transação é mais um passo em nossa evolução para expandir nossa presença na Europa, melhorar nosso portfólio de valor agregado e reduzir volatilidade com um perfil de margem mais estável”, completa Sandri.





“Nossas empresas compartilham um rico histórico na produção de alimentos com valores alinhados que colocam as pessoas e os clientes no centro de tudo o que fazemos. As lideranças dos dois negócios e eu estamos ansiosos para trabalhar com nossos novos colegas e darmos continuidade à fantástica trajetória e concretizar as oportunidades de crescimento à medida em que entramos nessa nova fase”, diz Nick Robinson, presidente dos dois negócios do Kerry Group.





A aquisição inclui a Kerry Meats, líder na produção de alimentos à base de carnes e produtos prontos para o consumo no Reino Unido e na Irlanda, e a Kerry Meals, líder na produção de refeições prontas congeladas e resfriadas no Reino Unido. Combinados, os negócios registraram cerca de £725 milhões em receita durante 2020 e possuem mais de 4,5 mil colaboradores.





Vale ressaltar que o time da Kerry também possui um histórico comprovado em inovação com o sucesso no lançamento de seus produtos plant-based com a marca Naked Glory.





A conclusão desta aquisição é esperada para o quarto trimestre de 2021 e está sujeita a aprovações regulatórias usuais nesse tipo de transação.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior indústria de alimentos do mundo e a maior companhia no setor de proteínas. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é a maior empregadora do país, com mais de 145 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, e assumiu em março de 2021 o compromisso de se tornar Net Zero até 2040. Isso significa que a JBS vai zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa, reduzindo a intensidade das emissões diretas e indiretas e compensando toda a residual. A JBS foi a primeira empresa global do setor de proteína a estabelecer esse compromisso, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.





