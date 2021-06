JBS anuncia acordo para aquisição da Rivalea, líder na criação e processamento de suínos na Austrália

Com a aquisição, JBS será líder em processamento de suínos do país, com 26% do mercado

A JBS, maior companhia de proteína e segunda maior indústria de alimentos do mundo, celebrou acordo para a aquisição da Rivalea (que inclui a Oxdale Dairy Pty Ltd), pertencente à empresa de alimentos e produtos agrícolas QAF Limited, listada em Cingapura, por um enterprise value de AU$ 175 milhões (US$ 135 milhões). Tradicional no setor, a Rivalea conta com uma extensa linha de produtos em diversas categorias e é verticalmente integrada. Trata-se da líder na criação e no processamento de suínos na Austrália, responsável por 26% desse mercado no país.





A aquisição da Rivalea permitirá que a JBS aumente sua diversificação de produtos na Austrália, bem como cresça o volume de alimentos de maior valor agregado à base de carne suína na Primo, enquanto abre novas oportunidades para a carne suína australiana nos mercados doméstico e exportação.





“Com a aquisição da Rivalea, a JBS assume a liderança no processamento de suínos na Austrália. Adicionamos marcas importantes ao nosso portfólio e criamos melhores condições para acelerar o crescimento dos negócios de valor agregado e marca no país, além de fortalecer a nossa plataforma de exportação. A JBS está comprometida em ampliar suas bases sólidas na Austrália e atender aos seus clientes e consumidores com produtos inovadores da mais alta qualidade”, destaca Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.





“Com faturamento anual de AU$ 400 milhões (US$310 milhões), duas unidades fabris e mais de mil colaboradores, a Rivalea já possui a sustentabilidade no foco de sua estratégia de negócios. A empresa comercializa marcas conhecidas do consumidor australiano, tais como: Riverview Farms, Family Chef e St. Bernard’s que fortalecerão nossa presença junto aos consumidores e clientes””, adiciona Brent Eastwood, CEO da JBS Austrália.





A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo pela Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) e pelo Foreign Investment Review Board (FIRB), ambos na Austrália.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior indústria de alimentos do mundo e a maior companhia no setor de proteínas. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é a maior empregadora do país, com mais de 145 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, e assumiu em março de 2021 o compromisso de se tornar Net Zero até 2040. Isso significa que a JBS vai zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa, reduzindo a intensidade das emissões diretas e indiretas e compensando toda a residual. A JBS foi a primeira empresa global do setor de proteína a estabelecer esse compromisso, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.





