IPTU Solidário: Zé da Farmácia apresenta projeto que reduz 50% do IPTU para doadores de sangue

No mês que é realizada a campanha “Junho Vermelho”, foi apresentado na última terça-feira (22) o projeto de Lei n° 10.159/21, de autoria do vereador Zé da Farmácia (PODEMOS), que consiste em incentivos para doadores de sangue e medula óssea residentes em Campo Grande (MS)





O projeto que institui o Programa de Incentivo à Doação de Sangue e Medula Óssea, se aprovado, trará benefícios para aqueles que aderirem a essa prática, tais como: desconto de 50% no IPTU pago à vista (1 imóvel por doador), passe livre no transporte coletivo, descontos em concursos públicos municipais e atendimento prioritário em postos de saúde.





Segundo o vereador, a proposta de lei virá de encontro com a necessidade da população campo-grandense, assim como, para administração pública.

vereador Zé da Farmácia (PODEMOS)

“A ideia nasceu primeiramente ao perceber as dificuldades que os Hemocentros da nossa Capital encontram em manter seus estoques de sangue, o que pode resultar em vidas salvas. Além disso, acreditamos que ao propor essa Lei, vamos incentivar as pessoas a criar o hábito tão bonito da doação e ajudar grande parte da população, que após esse período de pandemia, se encontra com dificuldades no planejamento financeiro”, pontua Zé da Farmácia.





O projeto de lei faz parte de uma frente criada pelo vereador, com ideias para a retomada econômica em Campo Grande após o enfrentamento a Covid, onde estudos mostram que o índice de inadimplência após períodos pandêmicos se tornam realidade.









“A ideia é dar a opção de maior desconto ao cidadão no pagamento a vista de seu IPTU, pois, além de pagar metade do valor, não ficará com mensalidades corridas durante quase todo ano”, finaliza o vereador.





Serviço:





Doadores que já tiveram Covid-19 podem doar

Casos leves: 30 dias após a cura clínica.

Casos moderado/graves: aguardar alta médica e passar pela avaliação da triagem clínica.

Pessoas que tiveram contato com casos confirmados devem esperar 14 dias.

VACINAS COVID





Pessoas pertencentes aos grupos que receberam a vacina Coronavac, podem doar sangue após 48h, já quem se imunizou com as vacinas AstraZeneca ou Pfizer só podem doar sangue 7 dias após a aplicação.





Locais





HEMOSUL Centro





Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 / 3312-1517 – Agendamentos: (67) 3312-1516 / 3312-1529 e (67) 99298-6316 WhatsApp

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 17h (Junho Vermelho)





HEMOSUL SANTA CASA





Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 11h





