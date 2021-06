Instabilidades se espalham por Mato Grosso do Sul a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (08) a meteorologia indica que a chuva que estava concentrada na parte sul e sudoeste deve se espalhar pelas demais áreas de Mato Grosso do Sul.





Existe risco de chuva de moderada a forte, além de raios e rajadas de vento. No sul de Mato Grosso do Sul, o tempo segue bastante fechado e o sol nem chega a aparecer, intercalando entre períodos de chuva e céu nublado.





Grande parte do Estado seguirá registrando níveis de umidade relativa do ar abaixo dos 30% no período da tarde, quando o índice considerado ideal para a saúde humana é de 60%.





O tempo seco exige atenção redobrada com idosos e crianças, e entre as recomendações para aliviar o desconforto estão: ingerir bastante água e umidificar ambientes. O tempo seco também requer cuidados para evitar possíveis focos de queimadas.





A madrugada terá mínima de 17°C e a máxima pode chegar aos 35°C na região do pantanal.





Campo Grande a manhã será de sol entre muitas nuvens, mas no período da tarde o céu deve ficar encoberto com possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C a 31°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)