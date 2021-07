Inovação da cerimônia marcou a conclusão do curso, após dois anos de estudos

presidente da Famasul, Mauricio Saito ©DIVULGAÇÃO

O Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, realizou, na noite desta quarta-feira (30), a cerimônia virtual de colação de grau do Curso Técnico em Agronegócio. Ao todo, foram formados 194 alunos de 16 turmas distribuídas nos polos de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, Maracaju e Três Lagoas.





Na abertura do evento, o presidente da Famasul, Mauricio Saito, falou das potencialidades produtivas e de mercado para os novos formados. “Mesmo com todos os efeitos da pandemia, a agropecuária brasileira é um setor estratégico, resiliente e pujante, que está sustentando a economia do país. O nosso setor está numa crescente, ávido por profissionais qualificados, assim como vocês que procuraram conhecimento, isso é um diferencial”.





Pioneiro da adesão e implantação do curso técnico de nível médio, na modalidade semipresencial, o Senar/MS iniciou em 2015 o primeiro curso de Educação Formal com o objetivo de habilitar profissionais na gestão do agronegócio, para atuação em diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária nacional.

A cerimônia híbrida contou com a presença dos alunos Dyany Melchior e Victor Faria, representando todas as turmas, do tutor Eduardo Azevedo, representando os paraninfos, e Marley Martins, coordenadora do polo de Campo Grande (SRCG), representando coordenadores de polos.





Também participaram da cerimônia o diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, o diretor do Centro de Excelência, Francisco Paredes e a coordenadora pedagógica do Curso Técnico em Agronegócio, Jussara Cardoso





Busca por conhecimento





Foi justamente a formação em pedagogia que fez com que a formanda, Dyany Melchior, retornasse para ‘a sala de aula’, desta vez, virtual. “O trabalho com a educação aumentou o meu interesse em entender melhor as áreas relacionadas ao agro. Sei da importância de uma formação técnica e, no formato EAD, consegui conciliar a jornada de trabalho e as atividades da capacitação”, explicou a aluna, que fez o juramento representando todos os formandos.





O orador das turmas, Victor Azevedo Faria, afirma que o curso superou as expectativas. “Os professores são qualificados e possuem ampla experiência com as atividades do campo. O compartilhamento dessas informações é o diferencial e contribuiu muito para o meu aprendizado. Com a capacitação, descobri as áreas que mais tenho afinidade e no meu ambiente de trabalho minhas responsabilidades aumentaram a partir do conhecimento adquirido com o curso. Já indico o Senar/MS para todos que queiram ter mais possibilidades no mercado de trabalho”.





Clique aqui e assista a cerimônia completa.





