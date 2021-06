HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo. Ligue o radar numa oportunidade de negócio imobiliário, com alguém da família ou antigo relacionamento. Resgates do passado e mudança de atitude com a família criarão um ambiente protetor. Imprima energias positivas na casa. Sentimentos generosos fortalecerão vínculos especiais em sua vida. Amor em fase de realizar sonhos.



Touro - 21/04 a 20/05





Com Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar com carinho, dar crédito aos sonhos e expressar os sentimentos e revelar seus encantos. Palavras doces atrairão o amor. Novas amizades que chegarão pelas redes terão tudo a ver com você. Conte com empatia e afinidades nas interações de hoje e deixe a vida fluir livremente. Você poderá se surpreender e aprender algo novo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo gostoso para dormir, relaxar e curtir um clima sossegado, em casa ou num lugar bonito perto da natureza. Boas perspectivas na área financeira e maior confiança no futuro trarão tranquilidade. Não alimente fantasias negativas, nem perca a fé diante de notícias ruins ou pressões. Ajuste planos de acordo com a realidade, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Condições melhorarão em breve.





Câncer - 21/06 a 21/07





Converse com amigos sobre novos planos e decisões de vida. Novas conexões também entrarão no menu deste domingo e inspirarão boas ideias. Manter a serenidade e a sintonia com sua força interior será fundamental nesta fase que antecede o aniversário. Encerre um ciclo, com ganho de consciência e de poder. Novas relações produzirão mudanças positivas em sua vida. Caminhos abertos no amor!





Leão - 22/07 a 22/08





Novos planos para o futuro trarão entusiasmo e motivação. Aproveite o domingo para visualizar onde quer chegar e planejar os próximos passos na carreira. Mude a rotina e dê mais leveza à vida. A saúde e o corpo precisarão de atenção dobrada, hoje. Diminua o estresse com novos hábitos ou programa de exercícios. Valerá também programar exames médicos e diminuir a carga diária.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conexões com pessoas de longe esquentarão o coração e darão sabor ao domingo. Chances para o amor também estarão no pacote, se estiver em busca de uma relação com companheirismo ou de casamento. Novo envolvimento poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos. O assunto “filhos” e metas futuras estarão presentes num relacionamento já assumido. Quebre tabus.





Libra - 23/09 a 22/10





Harmonia nas relações e expectativas positivas nas conexões profissionais darão confiança no futuro. Aproveite o domingo para desenhar estratégias e planejar novas ações. Um pouco de privacidade revelará sentimentos e desejos de mudanças. Programe a agenda da semana e avalie investimentos. Mercúrio retrógrado cobrará atualização de documentos e ajustes de um projeto pessoal.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Quebre antigas barreiras e aumente a confiança numa relação especial. O domingo anuncia surpresas gostosas no amor. Aproxime quem está longe com empatia e gestos carinhosos. Notícias de longe alimentarão a alma e alegrarão o coração. Um convite inesperado dará no que pensar. Bom momento para resolver assuntos de família ou do passado, fortalecer bases afetivas e seguir mais leve.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades de trabalho motivarão mudanças na rotina. O cotidiano ficará mais gostoso com uma atividade diferente, treino e cuidados corporais. Aproveite o domingo para arejar a cabeça e curtir momentos carinhosos com a família, mesmo que à distância. Troca de confidências trará maior cumplicidade numa relação especial. Ajuste ou adie planos de moradia ou do casamento.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas carinhosas e motivadoras reforçarão a união no amor. Aproveite o domingo para desenhar planos da vida íntima e resolver pendências da casa ou da família. Demandas e responsabilidades aumentarão. Encontre soluções criativas para unir o útil ao agradável e desenvolva ideias de trabalho. Parcerias e associações serão positivas nesta fase de harmonia e entendimento nos relacionamentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





O prazer das coisas simples e atividades rotineiras anunciam um domingo leve, agradável e restaurador. Perspectivas de crescimento financeiro e harmonia nos relacionamentos de trabalho darão tranquilidade. Repense planos da vida íntima. Você poderá voltar atrás numa decisão tomada anteriormente e rever posicionamentos radicais. Mude padrões de conforto e torne a vida mais leve.



Peixes - 20/02 a 20/03





Conversas e informações surpreendentes mudarão sua cabeça, neste domingo. Inove conceitos e afaste fantasias negativas. Lindo momento no amor. Confiança e atitude intensificarão o prazer e a paixão. Hora de apostar em planos de expansão e projetos em comum com o par. Bom momento também para aproximar os filhos e resolver pendências da vida familiar ou da casa. Cultive a alegria!





Por: ROSA DI MAULO