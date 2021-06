HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (27)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje, Vênus em harmonia com seu signo atrairá o amor, harmonizará a relação com os filhos e adocicará a vida íntima. Prazer, alegria e conversas animadas darão sabor ao domingo. Invente uma programação divertida e curta momentos únicos na companhia de quem você ama. Se estiver só, uma paixão chegará de repente e esquentará o coração.



Touro - 21/04 a 20/05





Resgate relações do passado, curta momentos divertidos com a família e deixe a casa mais bonita. A partir de hoje, Vênus trará conforto e estabilidade. Aproveite o domingo para visualizar onde quer chegar e criar planos para o futuro. Você poderá firmar bons negócios nesta época e construir maior segurança financeira. Cuide do patrimônio e das pessoas queridas. Reencontros!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Palavras doces, conversas divertidas, maior proximidade com irmãos, sobrinhos ou vizinhos e bons acordos acompanharão a passagem de Vênus por sua área das comunicações, a partir de hoje. Aproveite o domingo para espalhar energias positivas pelas redes e tomar a iniciativa nos relacionamentos próximos. Gestos generosos dissolverão conflitos e afastarão desconfianças.



Câncer - 21/06 a 21/07





Vênus atrairá dinheiro e bons negócios, a partir de hoje. Cuide de suas posses com visão de futuro e decisões bem pensadas. A intuição também servirá de bússola na administração de bens e investimentos. A sorte caminhará ao seu lado nesta fase de superação e de sintonia com a espiritualidade. Aproveite o domingo para armazenar forças e visualizar onde quer chegar.





Leão - 22/07 a 22/08





A entrada de Vênus em seu signo destacará seu brilho, beleza e elegância. Conte com poder de atração. A partir de hoje, novos relacionamentos e posses chegarão naturalmente e produzirão mudanças positivas em sua vida. Aposte num tratamento estético, cuide do corpo com exercícios e mude a rotina. Domingo com compromisso sério numa relação especial e planos para o futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





O domingo será de trabalho. Elimine tarefas, planeje a agenda da semana e cuide da saúde com mais atenção. A partir de hoje, o amor atingirá nova dimensão. Eleve os sentimentos, avalie expectativas e dê crédito aos sonhos. Mesmo que a vida íntima esteja pausada por causa da pandemia, o coração falará mais alto. Novo romance poderá começar como amizade.



Libra - 23/09 a 22/10





Retome uma atividade de rotina, troque mensagens, invista em novas amizades e fortaleça vínculos afetivos. A partir de hoje, Vênus tornará a vida social mais gostosa, com trocas de qualidade e relações motivadoras. Se estiver só, chances para o amor virão no pacote, mesmo que lentamente. Alimente o coração e a alma com emoções positivas e prática espiritual.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Espere por prestígio, visibilidade e alianças relevantes. A partir de hoje, relações profissionais estarão aquecidas. Não faltarão convites de maior exposição e propostas atraentes. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase que também trará novos planos para a vida íntima e entendimento com a família. Receba um benefício na justiça e firme bases para o futuro.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas num tom sério definirão rumos e planos de longo prazo no amor. A partir de hoje, conexões internacionais estarão aquecidas. Você poderá planejar viagem ou mudança de casa com o par e aproveitar oportunidade de viver com mais conforto. Resolva assuntos financeiros com a família e evite confrontos ideológicos desgastantes. Cada um com seus dilemas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Faça contas, pesquise custos, diminua despesas e mantenha o orçamento equilibrado. Proposta de negócio, projeto de trabalho, ou decisão de investimento cobrarão análise detalhada e criteriosa. Evite precipitações que poderiam pesar no bolso. Nova atividade deverá ser planejada devagar e com os dois pés no chão, por mais interessante que pareça. Avalie cada detalhe.





Aquário - 21/01 a 19/02





A passagem da Lua por Saturno em seu signo trará escolhas criteriosas e decisões sérias sobre o projeto de vida e planos de longo prazo. A partir de hoje, Vênus trará mais harmonia nos relacionamentos. Planos do casamento ganharão uma dose maior de entusiasmo e positividade. Bom momento também para se acertar com parceiros e iniciar relações nas redes. Amor em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Nada melhor do que ficar em casa, cuidar de detalhes de organização, relaxar e restaurar suas energias, neste domingo. Mesmo que tenha muito o que fazer, diminua a velocidade e adie compromissos. Curtir os filhos, ou momentos românticos e sossegados com o par alegrarão o coração. Relações de trabalho terão mais harmonia, a partir de hoje. Crie uma rotina agradável.





Por: ROSA DI MAULO