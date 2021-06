HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Converse com amigos e firme sua posição num novo grupo. O sábado trará trocas inteligentes e curiosidade em novas relações. Conheça gente interessante pelas redes e descubra novidades. Você receberá apoios de onde menos espera, hoje. Amor em fase de transformações. Uma paixão poderá começar com assuntos leves e clima divertido. Carinho nas relações familiares.



Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o sábado para curtir os amigos. Um pouco de distanciamento da família aliviará tensões. Valerá também fazer um bate-e-volta num lugar bonito e respirar novos ares. Evite discussões filosóficas e expectativas exageradas nos relacionamentos. Aceitar as diferenças será o primeiro passo para harmonizar relações próximas e tornar a convivência mais gostosa.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Curta as delícias da intimidade, faça planos com visão de futuro e confie na sua percepção. Um pouco de privacidade ajudará a tomar decisões com calma e encerrar discussões. Foque nos objetivos pessoais e no crescimento financeiro. Fase positiva nos negócios e na carreira. A sorte caminhará ao seu lado. Planeje mudanças e pense positivo. Você estará mais perto dos sonhos.



Câncer - 21/06 a 21/07





O sábado trará momentos mágicos, sintonia com a espiritualidade e escolhas positivas. Expanda os horizontes, o projeto de vida e atraia coisas boas. Fase de oportunidades e de maior confiança no futuro. Aquela viagem especial que você deseja ganhará viabilidade em breve. Aprofunde vínculos, mude padrões de comportamento e invista no seu futuro. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Elimine pendências e tarefas logo pela manhã e ganhe tempo para curtir atividades gostosas. Movimentar o corpo e cuidar da saúde serão prioridades. Aproveite o sábado para contemplar paisagens bonitas e experiências diferentes. Carinho e delicadeza fortalecerão um vínculo especial. Troque confidências e revele sonhos, no amor. Crie novos planos para o futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lua e Plutão revelarão seu poder nesta manhã. Bom para se conhecer melhor e assumir uma postura clara nos relacionamentos e no papel social. O sábado reserva emoções fortes, nem tudo estará sob controle. Mudanças na maneira de se relacionar permitirão mais proximidade com os filhos, o par ou amizade especial. Empatia será palavra-chave na solução de conflitos.



Libra - 23/09 a 22/10





Assumir novos hábitos será fundamental para alcançar as metas desejadas e apostar num futuro promissor. Conte com apoio da família e de novas amizades na mudança do lifestyle. Aproveite o sábado para cuidar das necessidades pessoais, da saúde, do seu bem-estar e jogar a autoestima para cima. Bases afetivas firmes serão suporte para você alavancar a carreira.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O carinho da família e ambiente protetor farão diferença no seu dia. Aproveite o sábado para arrumar a casa e também organizar as emoções. Notícias de longe baterão no coração. Não será momento para tomar decisões radicais. Aprofunde o tom das conversas em família e planeje mudanças com calma. Amor com sentimentos renovados e novos planos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Elimine desconfianças com conversas claras e objetivas. O sábado trará ideias geniais para vencer desafios e concretizar as mudanças que deseja. Bom momento para firmar acordos financeiros e diminuir pressões. Encontre as palavras certas e imprima mais emoção no amor. Converse com irmãos, fique por dentro das novidades e aconselhe a família. A rotina mudará.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decida investimentos e evite perdas. Assuntos financeiros estarão em destaque neste sábado que trará acordos com a família e planejamento do orçamento. Aproveite para abastecer a casa e comprar itens de conforto. Conversas com o par trarão animação e entendimento. Alivie angústias com posicionamentos claros. Ótimo momento para iniciar relações e parcerias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para focar nas necessidades pessoais, realizar desejos e fazer apenas o que tem vontade. Hoje você não fará concessões. Se estiver sem paciência nos relacionamentos, programe um dia para fazer suas coisas sem interferências alheias. Valerá cuidar da beleza, do corpo, da sua imagem e jogar a autoestima para cima.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado gostoso para não fazer nada. Durma mais, relaxe, medite e dê asas à imaginação. Saúde mais frágil cobrará atenção aos hábitos e rotina. Evite sobrecargas e esqueça as preocupações com trabalho neste fim de semana. Contato com a natureza alimentará a alma e elevará os sentimentos. Tudo fluirá positivamente. Cultive a alegria e afaste fantasias negativas.





Por: ROSA DI MAULO