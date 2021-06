HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (20)

Áries - 21/03 a 20/04

O domingo convidará à privacidade. Avalie perdas e ganhos, acolha fragilidades da família e planeje mudanças na carreira. Sentimentos profundos e revelações inesperadas finalizarão processos do passado. Investigue os mistérios da vida. Sintonia com a força interior e ligação com a espiritualidade aumentarão seu poder e a paz de espírito. Rompa barreiras no amor.



Touro - 21/04 a 20/05





Espere por muito carinho e intensidade no amor, neste domingo. Com Lua na área afetiva, o coração falará mais alto. Embarque num clima romântico com o par e revele sentimentos. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversas instigantes e ar de mistério. Bom para diminuir o volume das preocupações e curtir as coisas boas da vida. Cultive amizades.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite o último dia da passagem do Sol por seu signo para decidir a vida e iniciar novo ciclo. Caminhos para o futuro estarão iluminados neste domingo. Talvez precise trabalhar, ou eliminar tarefas pendentes. Curta o prazer da simplicidade e diminua o estresse mental. Valerá também cuidar do corpo e do bem-estar. Mudanças nos hábitos e estilo de vida beneficiarão a saúde.



Câncer - 21/06 a 21/07





Clima divertido e animado, neste domingo. Aprofunde relações num ambiente diferente e aumente as chances para o amor, se o coração estiver livre. Empatia, generosidade e carinho marcarão as interações de hoje. Pegue uma onda de energia positiva e ganhe autoconfiança. Poder de atração em alta! Faça boas escolhas e encontre novas maneiras de se relacionar.





Leão - 22/07 a 22/08





Imprima energias positivas na casa, cuide das plantas, aromas e crie um clima acolhedor na vida familiar. Domingo gostoso para se fortalecer interiormente, fazer as coisas no seu ritmo, dar atenção aos sonhos e tomar decisões de vida. Com Marte em seu signo, valerá canalizar o excesso de energia no treino e em atividades criativas. Resolva pendências do passado.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas carinhosas e instigantes intensificarão o amor. Amizades, casamento e associações ganharão uma onda de energia positiva, hoje. Pense no seu legado e plano de carreira. O Sol iluminará o futuro e a missão profissional. As comunicações estarão abertas. Acompanhe as notícias, pesquise cursos e revise metas. Provas e entrevistas com ótimo desempenho.



Libra - 23/09 a 22/10





Invista no seu equilíbrio e estabilidade. Momento importante de redefinições e de compromisso com o desenvolvimento pessoal. Talvez você descubra uma nova vocação, ou desperte o interesse por uma filosofia diferente e práticas espirituais. O domingo trará boas notícias na área financeira. Prepare a agenda da semana e implante hábitos saudáveis.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dê atenção aos sonhos e sentimentos. O domingo será gostoso para se cuidar, mergulhar no mar de emoções e soltar a imaginação no amor. Mercúrio retrógrado trará respostas existenciais e íntimas. Alguém de longe tocará o coração carinhosamente. Espere por surpresas no amor e aposte em mudanças. Visualize o que quer para o futuro e tenha fé.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Siga as dicas dos sonhos e ouça a voz interior. A intuição estará mais aguçada. Aproveite o domingo para relaxar, curtir momentos silenciosos e restaurar suas forças. Clima íntimo e privacidade farão bem ao espírito. Encontre um lugar tranquilo e confortável para meditar e equilibrar as energias. O prazer estará nas pequenas coisas. Cultive a fé e a serenidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resgate amizades, amplie relações e fique por dentro das novidades. Domingo gostoso para trocar mensagens, circular nas redes, conferir as notícias e descobrir novos focos de interesse. Palavras motivadoras aproximarão quem anda distante. Expresse seu carinho com gestos delicados e acolha fragilidades da família. Mais ternura no amor. Aprofunde vínculos especiais.





Aquário - 21/01 a 19/02





Pense no futuro, celebre a vida e valorize seus talentos. Perspectivas de crescimento financeiro e sucesso na carreira darão sabor ao domingo. Comemore conquistas e decida novos investimentos. Reflexões sobre o amor e o prazer renovarão os sentimentos numa relação especial. As conversas de hoje solucionarão antigos conflitos e abrirão portas no amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aposte nos planos de expansão e não perca a fé diante de pequenos obstáculos. O domingo trará perspectivas mais amplas e novos caminhos de trabalho. Bom para investir numa atividade diferente, iniciar um projeto e construir bases firmes para o futuro. Amor com clima mágico, romantismo e união. Não deixe o ciúme abalar a confiança. Afaste fantasias negativas.





Por: ROSA DI MAULO