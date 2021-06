HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Conversas esclarecedoras firmarão amizades e darão mais segurança no amor. O sábado será de muitas emoções. Embarque num clima romântico com o par e curta momentos carinhosos. Se estiver só, alguém despertará seu interesse, comece a relação devagar e encante. Notícias sobre a pandemia e fatos recentes inspirarão reflexões. Reveja opiniões. Apoie a família.



Touro - 21/04 a 20/05





Consertos na casa e assuntos de família cobrarão decisões rápidas e iniciativas. A saúde estará mais frágil. Aposte numa alimentação leve e em mais descanso. Trabalho e finanças permanecerão estáveis, apesar das preocupações. Cuide do seu equilíbrio e curta os prazeres rotineiros. Não será momento de exageros. Envie mensagens carinhosas e aproxime amizades.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Movimente o corpo, caminhe e descubra detalhes novos na paisagem. Criatividade e humor não faltarão, hoje. Brinque mais e crie um clima divertido no amor, com os filhos ou alguém próximo. Não se envolva em discussões inúteis. O sábado pedirá foco nos objetivos pessoais e espaço para respirar livremente. Uma amizade oferecerá apoio e acolhimento.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde novas relações e construa maior segurança interior. Hora de dar uma direção positiva à sensibilidade e expandir a consciência. Autoestima positiva e momentos de relaxamento anunciam um sábado sossegado, em sintonia com a sabedoria espiritual e a intuição. Aproveite para equilibrar as emoções e explorar novas maneiras de se relacionar.





Leão - 22/07 a 22/08





Sábado gostoso para por a conversa em dia com amigos, conferir as notícias, circular nas redes e descobrir novidades. Não acredite em tudo que ouve. Pesquise informações, cheque dados da pandemia e não descuide da saúde. Notícias de longe darão segurança sobre um plano de viagem ou assuntos ligados à documentação e ações jurídicas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Trabalho extra, ou melhorias na negociação de um contrato financeiro manterão o astral em alta neste sábado. Plante boas sementes para o futuro. Uma onda de energia positiva trará estabilidade e consolidação da carreira. Recupere perdas dos últimos tempos. Esforços serão recompensados. Valerá se presentear com algum mimo e determinar metas mais altas.



Libra - 23/09 a 22/10





Crie novos vínculos, construa relações de confiança e supere velhas inseguranças. O sábado trará leveza, autoestima, novas amizades e maior segurança. Bom para se cuidar com carinho, investir no seu desenvolvimento e alargar horizontes. Conquiste a simpatia e ganhe prestígio num novo grupo, com empatia, espírito de cooperação e gentilezas. Futuro atraente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Relaxe, aumente a sintonia com sua força interior, expresse seus melhores sentimentos e crie um clima carinhoso nas interações de hoje. Encanto e magia envolverão o amor. Mesmo que tudo pareça um tanto confuso, a vida fluirá na direção dos sonhos. Atividades criativas ganhão uma dose maior de imaginação. A sorte caminhará ao seu lado nesta fase. Siga a intuição.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dê atenção às amizades e fortaleça sua rede de apoio. O sábado trará interação com as redes e trocas enriquecedoras. Explore outra cultura e aprenda algo novo. Sentimentos profundos e fantasias românticas envolverão o amor numa atmosfera mágica. Realize um sonho de moradia ou da vida familiar. A luta por direitos e justiça social ganhará voz e adesão de amigos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Avalie uma proposta de trabalho ou um projeto para o futuro a dois. O sábado apontará caminhos de maior realização profissional e pessoal. Entendimento sem palavras no amor e empatia nas interações de hoje darão uma sensação gostosa de fazer parte de um grupo seleto. Orçamento apertado e compromissos familiares imporão certos limites. Ajuste planos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproxime quem está longe com conversas num tom profundo. O sábado trará reflexões importantes sobre o amor, prazer e novos projetos. Autoconfiança e visão otimista do futuro marcarão sua presença. Espalhe energias positivas pelas redes, brilhe e conquiste amizades. Criatividade e trocas de qualidade enriquecerão a vida. Resolva conflitos com atitude e humor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o sábado para curtir os filhos, trocar confidências com o par e visualizar as mudanças que deseja. Sentimentos profundos e mais espaço para o prazer marcarão este sábado. Esquente o clima da vida íntima com cumplicidade e romantismo e curta as delícias da intimidade. Assuntos de família e da casa cobrarão reflexões. Saúde com mais atenção.





Por: ROSA DI MAULO