HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Com Lua em seu signo, a semana terminará com autoestima e poder de conquista. Encontre tempo para investir na imagem, cuidar da beleza e treinar. Amplie comunicações e firme contatos. Mercúrio retrógrado cobrará atenção à veracidade das informações. Cuidado com fraudes, fake news e ilusões. Amor com clima carinhoso e harmonia familiar. Crie um ambiente acolhedor em casa.





Touro - 21/04 a 20/05





Empatia e carinho marcarão as interações de hoje. Diminua a velocidade mental, fale de amor e compartilhe sonhos. Conversas motivadoras fortalecerão amizades. Excelente momento para ampliar a rede de relações e encontrar as pessoas certas. Você poderá se associar ou formar equipe. Relacionamentos pessoais também serão beneficiados. Invista num novo ambiente social.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A semana terminará com clima carinhoso, novidades de amigos e proposta profissional atraente. Objetivos poderão mudar, nesta fase com Mercúrio retrógrado em seu signo. Pense a longo prazo e comece novo ciclo de vida. Boas notícias na área financeira inspirarão planos a dois e investimentos. Decisões sobre o futuro incluirão grandes mudanças. Abrace uma missão especial. Poder em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Encerre a semana com sucesso nos empreendimentos e grande motivação. Cenário otimista nas finanças e confiança nos relacionamentos darão satisfação e esperanças de realizar os sonhos. Invista em você, nos planos de desenvolvimento e no seu futuro. A fase será de sucesso, projeção e de ótimas escolhas. Uma viagem aumentará as chances para o amor. Novas experiências pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Cuide da reputação, eleve os sentimentos e fortaleça a fé. Notícias de pessoas queridas de longe animarão o clima. Amizades especiais estarão mais próximas e formarão uma rede protetora ao seu redor. Evite compromissos chatos e gente confusa. Visão realista dos relacionamentos tornará os critérios de escolha mais exigentes. Contribua com causas sociais e lute pelo bem de todos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Desejos de mudanças ficarão mais fortes. Conte com apoio de amizades influentes e dê um passo maior na carreira. Metas profissionais e planos futuros poderão mudar, nesta fase. Transforme frustrações em coragem para mover a vida numa direção mais atraente. Abertura a novos relacionamentos e chances para o amor marcarão esta fase. Assuma seu poder. Sucesso!





Libra - 23/09 a 22/10





Planeje uma viagem com antecedência. Alguns ajustes nos planos serão necessários. Análise minuciosa de detalhes evitarão imprevistos e desconfortos. A semana terminará com carinho e segurança na vida íntima e familiar. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Conquiste alianças influentes e aumente o prestígio. Carreira e amor poderão caminhar juntos. Firme amizades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O dia trará iniciativas no trabalho e mais atenção à saúde. Estratégias inteligentes produzirão ótimos resultados. Conte com grande criatividade e entusiasmo com novos projetos. Notícias animadoras de longe e um convite especial esquentarão o coração e animarão o clima. O pensamento buscará respostas existenciais. Aprofunde o tom das conversas com o par, a família e ajuste planos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Casamento, filhos e decisões de mudança ocuparão a cabeça, hoje. A semana terminará com animação, harmonia e entendimento nos relacionamentos próximos. Programe um fim de semana gostoso e divertido e promova a união familiar. Em casa ou com atividades ao ar livre, o prazer estará garantido. Areje a cabeça com assuntos diferentes, jogos e experiências culinárias. Cultive a alegria!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Apoie a família, acerte as contas e abasteça a casa. A semana terminará com maior poder de organização e boas perspectivas de trabalho. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e contribuir com maior estabilidade financeira. Lindo momento no amor. Conversas animadas inspirarão planos para a vida íntima. Amplie comunicações e contatos. Haverá chances de novas parcerias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Palavras terão poder de aproximar ou de afastar relacionamentos. Pense antes de emitir opiniões e reveja conceitos. O coração falará mais alto que a razão, hoje. Espere por bons negócios e oportunidade de crescimento financeiro. O dia trará sorte e harmonia nas relações de trabalho. No amor, um pouco de paciência e de flexibilidade aumentará o entendimento. Formate um novo projeto.



Peixes - 20/02 a 20/03





Embarque numa nova dimensão do amor. A semana terminará com paixão, sentimentos generosos, bom humor e muita criatividade. Um projeto da vida íntima poderá ganhar forma. Não duvide do que você já tem certeza. Fantasias negativas poderão abalar a autoconfiança. Você estará muito perto de realizar os sonhos e estabilizar a vida. Aposte nos planos de expansão e parta para a ação!





Por: ROSA DI MAULO