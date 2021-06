HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Lance um empreendimento, projete a imagem, ou assuma posição profissional de destaque. A Lua cheia anuncia sucesso e evolução da carreira. Uma porta se abrirá hoje. Dê um passo maior na direção de um futuro brilhante. Você poderá aumentar os rendimentos e concretizar sonhos. Posicionamento claro e maior aproximação favorecerão a vida familiar. Encerre conflitos.



Touro - 21/04 a 20/05





Brilhe nas redes e nas reuniões de trabalho, provas, entrevistas e expanda as comunicações. Você poderá firmar contatos influentes. Novas amizades e conversas animadas também estarão no menu do dia. Entre num novo grupo, solte a curiosidade e encontre novos focos de interesse. Planos de viagem ganharão força nesta Lua cheia. Resolva assuntos jurídicos. Renove a fé!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Descubra segredos, investigue mistérios, ou planeje um lifestyle diferente. A Lua cheia revelará sentimentos profundos e aguçará a percepção. Mudanças nos padrões de consumo e revisão de valores também ocuparão a cabeça. Bom momento para dar um passo maior na carreira, assumir mais poder e dar nova direção à vida. O humor poderá oscilar. Cultive a paz interior.



Câncer - 21/06 a 21/07





Carinho e acolhimento não faltarão nesta Lua cheia, que favorecerá o amor e despertará seu romantismo. Mude os looks, encontre outras maneiras de se relacionar, cuide da beleza e das posses. Valerá economizar dinheiro, reservar recursos para realizar a viagem dos sonhos ou investir nos estudos e construir um futuro com maior segurança. Poder de atração em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Novidades de trabalho, cuidados corporais e de saúde marcarão esta Lua cheia, que trará prazeres gastronômicos e atividades gostosas. Iniciativas nas relações e novos hábitos tornarão a rotina agradável. Cumpra tarefas com rapidez, saia da zona de conforto e respire novos ares. Atividade física será ótima opção para diminuir o estresse e melhorar sua disposição.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite a Lua cheia para se divertir com prazeres diferentes e cultivar a alegria de viver. Momento especial no amor. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Novidades dos filhos também animarão o clima. Talvez você se afaste de uma amizade e inicie outra. Espere por mudanças na equipe. Reformulações no trabalho trarão boas surpresas. Casamento em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Carinho da família, retomada do treino ou uma atividade gostosa darão sabor ao dia. Aproveite a Lua cheia para fortalecer a autoestima e cuidar de quem você ama. Talvez bata saudade de alguém especial. Lembranças virão carregadas de emoção hoje. Planos para o futuro estarão a mil. Carreira em ascensão! Oportunidade de expansão no trabalho trará grande motivação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias surgirão de vários lados. Aproveite a Lua cheia para expressar seus melhores sentimentos. Palavras serão carregadas de emoção. Presença de espírito, humor, sensibilidade e entusiasmo com novos projetos marcarão suas interações nas redes e comunicações do dia. Velhas estruturas e antigos padrões mudarão. Reinvente a vida, com autoconfiança e fé. Viagem à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ótimas notícias na área financeira. Ligue o radar nas oportunidades. Um negócio imobiliário poderá se firmar. Aproveite a Lua cheia para investir no conforto da família e concretizar as mudanças que deseja. Proposta de longe cobrará decisão rápida. Viagem a dois, ou solução jurídica, trará mais entendimento na relação íntima. Inove o trabalho e caminhe com fé.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua cheia em seu signo, novos projetos e caminhos do coração ficarão iluminados. Ótimo momento para tomar decisões de vida, apostar em mudanças e iniciar relacionamentos. Se estiver livre, alguém chegará para ficar. Planos do casamento ganharão viabilidade. Estude novos modelos de negócio. Atividade diferente revelará talentos que você não sabia possuir.





Aquário - 21/01 a 19/02





Autoconhecimento, sintonia com a espiritualidade e respeito à sua sensibilidade marcarão esta Lua cheia, que revelará sonhos e sentimentos que estavam ocultos. Aproveite para se interiorizar, ceder à preguiça, meditar e mergulhar no mar de emoções. Fantasias causarão distrações. Atividades criativas ganharão dose maior de imaginação. Sucesso no trabalho!



Peixes - 20/02 a 20/03





Novas amizades, prazer nas atividades de grupo e vida social animada acompanharão esta Lua cheia. O dia trará relações estimulantes, maior exposição e soma de forças para vencer os desafios. Dê a volta por cima e impulsione o trabalho. Bom também para se associar, iniciar atividades em parceria e expandir o projeto de vida. Amor com mais paixão e companheirismo.





Por: ROSA DI MAULO