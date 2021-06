HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Algo de mágico no ar. Uma oportunidade poderá surgir “do nada” e tornar as perspectivas financeiras mais positivas. Sentimentos generosos amenizarão conflitos com alguém da família ou do passado. Encare assuntos delicados com uma amizade e desfaça um mal-entendido. Observação profunda do ambiente social e reflexões darão visão realista dos relacionamentos. Sintonia com a força interior.





Touro - 21/04 a 20/05





Aumente a presença nas redes, firme amizades e aqueça negócios. Respostas profissionais poderão atrasar. Plante boas sementes para o futuro e regue todos os dias. A colheita será abundante ali na frente. Caminhos de crescimento financeiro estarão iluminados. Encontre novas formas de divulgar o trabalho. Contatos e comunicações ganharão velocidade. Surpresas e novidades à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Projete a imagem. O dia trará sucesso nos empreendimentos, popularidade, poder e oportunidade de crescimento financeiro. Objetivos poderão mudar, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Ajuste planos e renegocie contratos insatisfatórios. Faça valer seus direitos. Vários planetas em seu signo destacarão sua beleza, brilhantismo e habilidade de comunicação. Dê um passo maior na carreira!





Câncer - 21/06 a 21/07





Brilho, prestígio e poder de atração em alta, com Vênus em seu signo! Decisões de viagem ou de assuntos jurídicos e notícias de longe levantarão o astral. Afaste pensamentos repetitivos e dê crédito aos sonhos. Tudo fluirá positivamente, mesmo com cenário confuso nesta fase. Novas experiências proporcionarão boas recompensas. Conexões de hoje produzirão mudanças positivas em sua vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Dia de muitas emoções. Mergulhe nos sentimentos e restaure suas forças. Bom também para aprofundar amizades e desfazer algum mal-entendido. Mercúrio retrógrado poderá causar confusões na vida social e atividades de grupo. Evite se envolver com boatos e fofocas. Foco no essencial e disciplina garantirão boa produção no trabalho e saúde equilibrada. Respeite os sinais do corpo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Embarque num clima mágico no amor. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Trocas carinhosas fortalecerão amizades. Relações que começarem agora virão para ficar e serão especiais em sua vida. Amplie a presença nas redes sociais e brilhe. Você atrairá gente interessante e trocas de qualidade. O foco nos relacionamentos também beneficiará a carreira. Repense metas profissionais.





Libra - 23/09 a 22/10





Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Um projeto ambicioso alavancará a carreira. Espere por novas conquistas, prestígio e projeção. Fase de superação e de segurança pessoal. Valorize seus talentos e ganhe reputação. Novo tratamento e hábitos disciplinados beneficiarão a saúde. O desafio será conciliar projetos pessoais com o aumento de demandas no trabalho. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A confiança crescerá a cada dia num relacionamento especial. Espere por harmonia e clima mágico nas interações de hoje. Sentimentos positivos envolverão a família e o amor. Tudo aberto também para se conectar com pessoas de outras localidades e ampliar horizontes. A sorte caminhará ao seu lado, fique de olho nas oportunidades! Planos de expansão ganharão força. Dê novo sentido à vida!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento para realizar um antigo sonho, promover maior união familiar e aumentar a cumplicidade num relacionamento especial. O dia trará lembranças gostosas, carregadas de emoção. Mercúrio retrógrado aprofundará o diálogo com o par. Resolva assuntos delicados de convivência e desfaça mal-entendidos. Esclarecimentos e gestos carinhosos farão diferença nas relações.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas sensíveis, empatia e histórias comoventes marcarão o dia. Aproveite para imprimir mais emoção nos relacionamentos, apoiar irmãos e impulsionar novas parcerias. Respostas de trabalho poderão atrasar, com Mercúrio retrógrado que também cobrará organização cotidiana e solução de pendências. Notícias sobre a pandemia poderão alterar planos. Saúde e família serão prioridades.





Aquário - 21/01 a 19/02





Resolva assuntos financeiros com o par e desfaça confusões nas contas. Um contrato insatisfatório poderá ser renegociado ou rompido. Repense valores e investimentos. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre a vida, prazeres, filhos e novos projetos. Bom momento para ajustar planos de longo prazo à realidade atual. Conquistas no trabalho, espere por melhores condições e ótimos resultados.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproxime os filhos, o par e curta momentos encantadores. Se estiver só, o dia trará chances de se apaixonar novamente. Caminhos do coração estarão abertos nesta fase que trará nova dimensão do amor e prazeres diferentes. Talvez precise adiar ou ajustar um projeto da casa. Assuntos delicados da vida familiar entrarão em discussão. Resolva pendências. Conquistas pela frente, realize os sonhos!





Por: ROSA DI MAULO