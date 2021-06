HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Novidades no trabalho melhorarão as finanças. Você poderá dar andamento positivo num negócio ou renegociar o salário. Mercúrio retrógrado ainda atrasará respostas e finalização de contratos. Com paciência, atitude e uma dose maior de ousadia, você chegará onde quer. Não perca energia com relações confusas. Parta para a ação. Poder de conquista em alta!



Touro - 21/04 a 20/05





Aproxime os filhos com conversas carinhosas, amplie contatos, brilhe e conquiste novos espaços. Hora de acender a luz, parar de reclamar do “leite derramado” e tornar a vida mais gostosa. Caminhos de crescimento financeiro estarão iluminados. Transponha obstáculos com soluções originais e novos projetos. Empatia nas interações de hoje. Criatividade em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Invista no seu bem-estar, conforto e segurança. Você fará boas compras, hoje. O momento também será favorável para encerrar pendências do passado, transformar antigos padrões e começar novo ciclo de vida. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Crie um clima acolhedor em casa e cuide dos interesses da família. Amor com planos. Concretize um velho sonho.



Câncer - 21/06 a 21/07





Trocas com a equipe e com amigos esclarecerão dúvidas e aumentarão a motivação. Linda conexão entre Lua e Vênus em seu signo despertará seus melhores sentimentos. Novo romance poderá começar como amizade, com conversas gostosas e interesses em comum. Viagem e novas relações produzirão mudanças positivas em sua vida. Poder de atração!





Leão - 22/07 a 22/08





Siga a intuição e ganhe um dinheiro inesperado. Hora de cuidar das suas posses com visão de futuro e praticidade. O dia trará sorte nos negócios e mais atitude. Planos de mudanças ganharão força. Aproveite a passagem de Marte por seu signo e parta para a ação. Amor com clima mágico e sentimentos generosos. Visão realista dos relacionamentos evitará erros.





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua a velocidade e reflita melhor sobre metas futuras. Novos relacionamentos e propostas inspirarão planos e projetos. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se projetar, investir na imagem e fortalecer a autoestima. Casamento em alta! Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Clima carinhoso nas interações de hoje. Dê asas à imaginação.



Libra - 23/09 a 22/10





Harmonia no cotidiano e ambiente de trabalho dará confiança no futuro. Ganhe prestígio e projeção profissional. Resultados e andamento positivo de um novo projeto garantirão tranquilidade. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Bom para atividades criativas e para visualizar onde quer chegar. Novas amizades à vista! Uma viagem trará segurança no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aprofunde amizades, some forças e espere por convites atraentes e novidades de longe. Uma surpresa gostosa esquentará o coração, hoje. Encanto e magia envolverão uma relação especial. Aproxime quem anda distante com gestos carinhosos e empatia. Fase de muitas reflexões, de mudanças na maneira de pensar e de respostas existenciais. Descubra prazeres!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Futuro em foco! Um passo maior na carreira diminuirá pressões financeiras e abrirá caminhos de maior realização. Desenhe planos, lance um empreendimento ou firme um negócio. Uma conexão profissional poderosa viabilizará planos de mudança. O dia trará projeção e maior popularidade. Bom momento para iniciar parcerias e inovar o trabalho. Cumplicidade no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assunto jurídico ou ação na justiça ocupará a cabeça, hoje. Você poderá encontrar uma solução original, economizar tempo e firmar bom acordo. Lindo momento no amor. Lua e Vênus aumentarão a confiança numa relação especial. Espere por uma proposta atraente e esquente o clima da vida íntima. Mudanças à vista! Mercúrio retrógrado cobrará organização.





Aquário - 21/01 a 19/02





Bom momento para ampliar perspectivas na área financeira, elaborar projetos e manter a calma. O humor poderá oscilar. Cabeça dando nó e emoções confusas poderão causar impaciência nos relacionamentos. Mantenha a privacidade. Um pouco de recolhimento ajudará nas decisões de vida. Tensões serão passageiras. Cultive a flexibilidade e a paz de espírito.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aprofunde amizades e aposte em maior companheirismo no amor. O dia será de muitas emoções e de clima romântico. Bom para expressar os sentimentos e fortalecer vínculos importantes em sua vida. Combata a ansiedade ou a preguiça com atividade física. Marte impulsionará o trabalho e também incentivará novas atividades. Paixão em alta!





Por: ROSA DI MAULO