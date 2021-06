HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Semana de conquistas. Não se desgaste com discussões, boatos e disputas de quem tem razão. Foque em novos projetos e canalize suas energias para fins construtivos. Período positivo para conquistar espaços, brilhar e concretizar mudanças na carreira. Negócio familiar e transações imobiliárias terão bom andamento. Amor com mais paixão e atitude.



Touro - 21/04 a 20/05





Mudança de casa ou solução de assuntos de família agitarão a semana. Resolva pendências e crie bases fortes para o futuro. Mesmo com movimento lento e algumas decepções, a vida financeira melhorará significativamente. Pense a longo prazo e consolide a carreira. Ações para divulgar o trabalho ganharão mais brilho, com arte e colaboradores competentes.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Desfaça ilusões e foque nas soluções práticas. A semana trará boas notícias na área financeira. Aproveite oportunidade inesperada para ganhar mais dinheiro e viver com tranquilidade. A aposta em melhor qualidade de vida orientará renegociação de contratos e decisões de vida. Comece um ciclo de maior realização pessoal e profissional. Sucesso!



Câncer - 21/06 a 21/07





Recupere perdas dos últimos tempos com decisões estratégicas e investimentos no seu futuro. A semana trará conquista financeira, prestígio e reconhecimento profissional. Some forças com a equipe e firme novas amizades. Atividades de grupo e trocas de melhor qualidade trarão grande motivação. Embarque em novas experiências e aumente a sintonia com a força interior.





Leão - 22/07 a 22/08





Escolhas e decisões de vida redefinirão o futuro, nesta semana. Mude o lifestyle, eleve padrões e ganhe tranquilidade. Com Marte e Lua em seu signo, conte com coragem, poder de conquista, empatia, brilho e uma dose maior de ousadia e parta para a ação. Hora de realizar seus desejos e dar crédito aos sonhos. Desfaça mal-entendidos. Mudanças virão para melhor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Cuide da saúde e vença o cansaço com mais horas de sono, meditação e técnicas de relaxamento. Tensões no ambiente de trabalho poderão causar insegurança e alterar planos. Se puder, tire uns dias de férias, areje a cabeça e restaure suas forças perto da natureza ou com atividades leves. Crenças e metas poderão mudar e permitir mais liberdade, nesta fase.



Libra - 23/09 a 22/10





Ótima semana para planejar viagem, brilhar nas reuniões de trabalho, ampliar as relações e a visibilidade profissional. Conexões em outro ambiente trarão novas amizades e crescimento espiritual, além de enriquecer a bagagem cultural e abrir portas na carreira. Invista no seu desenvolvimento e descubra talentos que você nem imaginava possuir. Prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Futuro em foco, nesta semana. Decida rumos e espere por conquistas na carreira. Conexão internacional, ou com alguém de outra localidade, trará uma proposta inesperada. Ligue o radar nas novidades e oportunidades de expansão financeira. Conversas num tom mais profundo com a família darão no que pensar e desencadearão mudanças. Viagem favorecerá o amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Se desejar passar um tempo em outro lugar, você encontrará condições favoráveis nesta semana. Bom período também para lutar por direitos, resolver assuntos jurídicos e acertar a documentação. Parceiros estrangeiros, viagem com o par, ou com os filhos, dará sabor de aventura à vida. Se uma porta se fechar no trabalho, outra se abrirá imediatamente. Vire o jogo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A semana trará libertação do passado e soluções originais para vencer desafios financeiros e dar uma virada de vida. Renegocie um contrato de trabalho insatisfatório, ou resgate um antigo contato e comece um projeto. Decisões sobre plano de saúde e tratamentos trarão tranquilidade. Mudanças no lifestyle disciplinarão a rotina e aumentarão sua produtividade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Comece uma nova fase no amor. Prazeres diferentes e projetos em comum animarão o clima da vida íntima. A semana favorecerá os relacionamentos pessoais e profissionais. Harmonia no ambiente de trabalho e rotina gostosa darão bem-estar. Assuntos financeiros e novos investimentos cobrarão reflexões. Arrisque um pouco mais. Negociações terão bons resultados.



Peixes - 20/02 a 20/03





Finalize uma situação incômoda com acordos e definição de prazos. A semana trará conquistas no trabalho. Impulsione um empreendimento ambicioso e amplie perspectivas de crescimento financeiro. Casa e família cobrarão atenção. Talvez se afaste de uma antiga amizade ou mude o ambiente social radicalmente. O cotidiano ficará mais gostoso com novas atividades.





Por: ROSA DI MAULO