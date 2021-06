HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Sentimentos generosos envolverão a família e o amor numa atmosfera acolhedora. A semana terminará com carinho e ambiente protetor. Espere por uma surpresa gostosa. Presente inesperado, ou boa notícia na área financeira, derrubará antigas barreiras. Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem. Resgates do passado entrarão do menu do dia. Imprima energias positivas na casa.



Touro - 21/04 a 20/05





A semana terminará com saldo positivo, mesmo que respostas ou pagamentos atrasem nesta fase de Mercúrio retrógrado. Palavras carinhosas atrairão novas relações e intensificarão o amor. O dia será excelente para ampliar contatos, criar novos vínculos e movimentar a rede social. As interações de hoje poderão surpreender. Foque no crescimento financeiro e plante sementes para o futuro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos financeiros estarão em destaque. Vários planetas sinalizam época de oportunidades de expansão profissional e de bons negócios. Valores afetivos contarão pontos nas decisões de investimentos e de vida. Hora de repensar objetivos pessoais e iniciar novo ciclo. Ligue as antenas e descubra maneiras diferentes de ganhar dinheiro. A sorte caminhará ao seu lado. Amor estável.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com Lua, Vênus e Marte em seu signo, a semana terminará com brilho, poder pessoal, oportunidades de expandir o projeto de vida e sorte nos negócios. Na dúvida, siga a intuição que estará mais aguçada. Emoções à flor da pele, empatia e sintonia com a força interior atrairão relações e chances para o amor. Conexões internacionais abrirão portas. Uma viagem fortalecerá um vínculo especial.





Leão - 22/07 a 22/08





Não parta para a ação sem pensar. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Um pouco de interiorização trará respostas existenciais e paz de espírito. Cultive a serenidade e aumente a sintonia com a força interior. Marte em seu signo revelará desejos e ambições. Prefira a privacidade e eleve os sentimentos. Troca de confidências com o par, ou filhos, inspirará projetos e mudança no lifestyle.





Virgem - 23/08 a 22/09





Trocas carinhosas com amizades e ambiente protetor animarão o clima. A semana terminará com sucesso profissional e cansaço físico. Respeite os sinais do corpo e intercale o trabalho com momentos de relaxamento. Notícias e proposta de longe balançarão as estruturas Perspectivas de evolução da carreira e de maior proximidade com sua missão reforçarão planos de mudança.



Libra - 23/09 a 22/10





Planejamento de viagens, motivação no trabalho e harmonia nos relacionamentos profissionais manterão o astral em alta. A semana terminará com cenário positivo para o futuro, rotina agradável e confiança nas relações. Implante hábitos saudáveis. A partir de hoje, Marte agitará a vida social com novas amizades. Ingresse num grupo estimulante, brilhe e amplie horizontes. Prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





A partir de hoje, Marte trará decisões sobre o futuro e conquistas na carreira. A semana terminará com surpresa gostosa, clima romântico e animação no amor. Conexões internacionais estarão abertas. Curtir atividades ao ar livre, perto da natureza poderá ser ótima opção para o fim de semana. Saúde mais frágil cobrará atenção. Evite excessos, riscos e cuide do corpo com sabedoria. Viagem à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuntos de justiça, viagens e formação acadêmica estarão em destaque. A partir de hoje, Marte incentivará aventuras e programas culturais. Curta visitas virtuais por museus do mundo, caminhadas no parque e esportes. Se o plano for passar um tempo em outro lugar, você encontrará condições favoráveis. Quebrar a rotina será ótima solução para intensificar o amor e arejar a cabeça.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Apoio à família virá em primeiro lugar e não será fácil. Aposte em maior generosidade e crie um clima carinhoso nas interações de hoje. O amor será fonte de inspiração para novos projetos de trabalho. Talvez você volte atrás numa decisão tomada anteriormente e resolva embarcar numa proposta de parceria. Orçamento curto imporá limites nos planos da vida íntima. Investimentos poderão mudar.





Aquário - 21/01 a 19/02





A partir de hoje, Marte impulsionará novos relacionamentos. Parcerias de trabalho e negócios estarão aquecidos. Fique de olho em propostas que chegarão inesperadamente e oportunidades de crescimento financeiro. O prazer estará nas pequenas coisas e atividades rotineiras. Harmonia no ambiente de trabalho e atividades gostosas encerrarão a semana com bem-estar. Pense positivo!



Peixes - 20/02 a 20/03





Inicie atividades. A partir de hoje, Marte acelerará a velocidade no trabalho e trará iniciativas para beneficiar a saúde. Comece um trabalho, tratamento médico ou treino. Mover o corpo movimentará a vida, nesta fase. Aposte em planos de expansão e encerre processos do passado. A semana terminará com emoções fortes no amor e muita criatividade para realizar um sonho. Paixão em alta!





Por: ROSA DI MAULO