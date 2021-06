HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Comece um curso ou uma atividade comercial, atualize informações e enriqueça seu repertório. A partir de hoje e por quatro semanas, as comunicações serão fontes de aprendizado e de reflexões. Bom período para desenvolver outras linguagens, encontrar jeitos diferentes de divulgar o trabalho, ampliar contatos e formar uma rede forte de apoios e de influências. Proximidade com a família.



Touro - 21/04 a 20/05





Inicie um empreendimento. Com Lua nova na área do dinheiro, as próximas quatro semanas serão positivas nos negócios, captação de clientes e de recursos, fortalecimento das bases materiais e aumento de patrimônio. Inovações consolidarão a carreira e garantirão melhor retorno, nesta fase de abertura a novas experiências e de revolução do projeto de vida. Amor com renovação e liberdade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Caminhos estarão iluminados. Aproveite a Lua nova em seu signo para decidir o projeto de vida e começar um ciclo de maior realização profissional e pessoal. Contratos insatisfatórios poderão ser rompidos ou renegociados. Espere por ótimas oportunidades de crescimento financeiro. Um empreendimento decolará. As próximas quatro semanas serão de oportunidades. Realize os desejos!





Câncer - 21/06 a 21/07





Revelações, autoconhecimento e maior segurança interior marcarão esta Lua nova que por quatro semanas iluminará a consciência e caminhos de crescimento espiritual. Novas relações motivarão investimentos e decisões de vida. Espere por conquistas relevantes nas próximas quatro semanas. A construção do futuro dependerá de boas escolhas e de uma dose maior de paciência. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Esclareça mal-entendidos com uma amizade ou grupo. A Lua nova inaugurará uma fase de maior participação social, com posicionamentos claros e união de forças para o bem comum. Aproveite as próximas quatro semanas para circular nas redes, pensar coletivamente, ampliar relações e fazer parte de um mundo maior. Visão realista dos relacionamentos orientará escolhas. Mudanças à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuma posição de maior destaque e brilhe! A Lua nova inaugurará uma fase de maior popularidade, sucesso profissional e proximidade com a missão. Aproveite as próximas quatro semanas para redefinir metas, decidir seu futuro e fazer diferença no mundo. Amor com expectativas e chances de novo envolvimento. Vença preconceitos e renove os sentimentos. Conexões com amizades de longe.





Libra - 23/09 a 22/10





Fortaleça a reputação, aumente o prestígio e brilhe publicamente. A Lua nova trará projeção, otimismo, autoconfiança e poder de influência. As próximas quatro semanas serão positivas para viajar, adquirir conhecimentos e alargar os horizontes. Empatia e trocas enriquecedoras em novos relacionamentos animarão o clima. Firme alianças e impulse a carreira. Amor com planos de futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Melhor época do ano para mudanças e reestruturações de vida. A Lua nova revelará sentimentos e iluminará os caminhos do coração. Aproveite as próximas quatro semanas para planejar rumos, criar estratégias de trabalho, disciplinar a rotina e cuidar adequadamente da saúde. Encare assuntos delicados com a família. Bases afetivas ficarão mais firmes. Amor em nova dimensão, vá mais fundo!





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua nova inaugurará uma fase de maior compromisso e segurança no amor. Embarque num clima romântico, aumente a cumplicidade numa relação especial e realize sonhos a dois. As próximas quatro semanas favorecerão o casamento. Parcerias e associações serão beneficiadas nesta fase de maior disponibilidade nos relacionamentos e de abertura a novas experiências. Inovações no trabalho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Inicie um trabalho, ou tratamento de saúde. A Lua nova trará soluções práticas, organização e aumento da produtividade. Aproveite as próximas quatro semanas para estabelecer uma rotina equilibrada, fazer exames médicos e disciplinar hábitos. Você ganhará bem-estar e vitalidade. Renegocie contratos insatisfatórios e estabilize as finanças. Surpresas e mais atitude no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Paixão, prazeres diferentes e planos de longo prazo inaugurarão uma nova fase no amor, nesta Lua nova que também favorecerá novos projetos de trabalho, planejamento de gravidez ou apoio aos filhos. Embarque num clima alegre e solte a criatividade. As próximas quatro semanas trarão maior exposição, conquistas pessoais relevantes, brilho e poder pessoal. O cotidiano ficará mais gostoso.



Peixes - 20/02 a 20/03





Jogue a autoestima para cima, realize sonhos e comece uma fase mais gostosa na vida familiar. A Lua nova trará conforto, segurança e encerramento de processos do passado. Valorize sua história de vida e construa bases firmes para o futuro. As próximas quatro semanas trarão soluções de pendências, investimentos na casa, proximidade com os filhos e maior espontaneidade no amor.





Por: ROSA DI MAULO